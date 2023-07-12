Конфлікту з Москвою немає: Ердоган розкрив подробиці повернення Україні командирів «Азова»

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Конфлікту з Москвою немає: Ердоган розкрив подробиці повернення Україні командирів «Азова»
Президент Туреччини Реджеп Ердоган повідомив, що конфлікту з Москвою через повернення Україні командирів "Азова" він не має.

Теми повернення українських військових Ердоган торкнувся пресконференції після завершення саміту НАТО у Вільнюсі.

«До минулої п’ятниці ці командири «Азова» знаходилися у нас, потім ми отримали запит, дали на нього позитивну відповідь і передали цих шістьох командирів «Азова» назад Києву. Росія виступила з низкою заяв на цю тему, але ситуація вийшла на позитивний шлях після того, як стали відомі деталі», – сказав Ердоган.

Нагадаємо, раніше прессекретар Кремля Дмитро Пєсков розкритикував Анкару за рішення відпустити азовців в Україну і повідомив, що поки що незрозуміло, чи відбудуться переговори Ердогана та Путіна щодо продовження зернової угоди.

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  • 12.07.2023 19:38
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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