ЗСУ просунулися на південь від Бахмута і закріплюються на нових рубежах на Запоріжжі

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ЗСУ просунулися на південь від Бахмута і закріплюються на нових рубежах на Запоріжжі
Українські сили просунулися на південь від Бахмута та закріплюються на досягнутих рубежах на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Тяжкі бої, за її словами, йдуть на східному фланзі.

«Ворог продовжував атакувати на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Наші захисники всіма силами стримували ворога, і їм це вдалося. Наразі тривають важкі бої», — сказала заступник міністра оборони.

На південному фланзі, на Мелітопольському та Бердянському напрямках триває наступальна операція.

«На напрямках Новоданилівка, Балка Широка; Мала Токмачка, Новопокровка, наші війська мали успіх і зараз закріплюються на досягнутих рубежах», — зазначила Маляр.

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  • 14.07.2023 06:39
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