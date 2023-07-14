Ритуальные услуги – что входит в компетенцию похоронного агентства

Потеряв близкого, любой человек находится в печали и растерянности.

Потеряв близкого, любой человек находится в печали и растерянности. Подобная утрата – болезненное и непоправимое состояние. Находясь в нем, человек теряет способность мыслить адекватно и решать хлопотные вопросы по организации похорон. В такой ситуации разумным решением будет обратиться за помощью в ритуальное бюро. Что входит в сферу деятельности этой организации и чем она полезна, рассмотрим далее.

Чем занимаются сотрудники похоронного бюро

Ритуальные услуги предоставляют подобные агентства https://granite.ua/informatsiya/ritualnye-uslugi/, которые чаще всего работаю комплексно. Это значит, что обращаясь в подобную компанию вы можете получить любой вид услуг связанный з похоронами, изготовлением памятников, уходом за могилой и так далее.

К числу популярных услуг, предоставляемых ритуальной фирмой, относятся:

Помощь с арендой катафалка. Также компания поможет организовать транспорт для всех желающих поехать с дома или зала для прощаний к кладбищу. Заказ или изготовление подходящего гроба со всем сопутствующим оформлением. Иногда, если человек впервые сталкивается с организацией похорон, он может упустить много важных нюансов. Ритуальный агент для того и существует, чтобы этого не допустить. Бальзамирование тела для сохранения нормального облика. Услуга востребована во время летнего периода и жаркой погоды, либо когда похороны нужно на 1-2 дня перенести (например, едут родственники из далека и не успевают вовремя). Перевозка умершего по стране или за ее пределами. Сюда включен и трансфер и сопутствующая документация. Организация в столовой или кафе поминального обеда. Наем зала для прощания с усопшим и его полное оформление.

Любая из перечисленных услуг может заказываться в индивидуальном порядке или комплексно. Второй вариант более выгоден, поскольку позволяет получить существенную денежную экономию. Ритуальное агентство предлагает пакеты услуг для людей с разными финансовыми возможностями.

Среди сотрудников бюро обязательно присутствует агент. Это специально уполномоченное лицо, которое помогает клиентам организовать похоронную процессию от начала и до конца. Этот человек участвует при выборе кладбища и участка, организовывает поминальный обед, нанимает нужно количество машин, покупает требуемую атрибутику и решает юридические вопросы.

При таком раскладе единственное, что остается клиенту, так это подобрать одежду для умершего и обсудить с агентом ключевые моменты по организации захоронения. Специалист обязан предложить заказчику разные виды погребения, чтобы выбрать оптимальный вариант. Сотрудник ритуального бюро поможет с выбором нужных атрибутов и решит транспортную проблему.

Прочие услуги ритуального агентства

Кроме основной, есть и специфическая сфера деятельность похоронной конторы. Ритуальная служба помогает не только организовывать погребения умершего человека, но и создает необходимые условия для похорон животных. Эта услуга популярна среди любителей домашних животных, которые жили со своим питомцем бок о бок много лет. Считая его членом семьи, такие люди стремятся провести любимца в последний путь со всеми почестями.

Прочие ритуальные услуги в Киеве это также предоставление холодильной камеры для хранения тела усопшего. Эта процедура необходима в том случае, если нужно отсрочить дату захоронения или перевезти покойного в другое место. При помещении умершего в холодильную камеру его физический облик остается нормальным дольше.

Сотрудники похоронного агентства также занимаются регулярной уборкой могил. Заказав эту услугу, можно не волноваться, что могила обрастет сорняками, а надгробие обретет неухоженный вид. У специалистов ритуального бюро есть необходимый арсенал средств, позволяющий обеспечивать качественный и бережный уход за могилами. Они обрабатывают памятники специальными составами, повышающими защитные свойства и устойчивость плиты к воздействию внешних факторов.

Ритуальные принадлежности – список необходимых товаров

Обращаясь в похоронное бюро, отпадает необходимость в самостоятельном подборе соответствующей атрибутики. Сотрудник ритуальной службы поможет сделать выбор в соответствии с типом проводимой панихиды – религиозной или светской.

Чтобы похоронный обряд прошел должным образом, понадобятся такие товары:

гроб и аксессуары для него;

крест для могилы с табличкой;

одежда для умершего;

букеты, венки и корзины с цветами;

ленты траура;

повязки на рукава для сопровождения.

В арсенале ритуальных компаний есть все необходимые аксессуары, чтобы организовать похороны покойного достойно.

Самостоятельные задачи при организации захоронения

В случае смерти близкого родственника некоторые моменты скорбящему нужно уладить самостоятельно. Это касается констатации смерти умершего и того, что она была естественной. Для этого нужно вызвать на место события скорую помощь и полицию. Врач должен составить необходимый акт, в котором будет задокументирована причина смерти. Если покойный болел и состоял на учете у семейного врача, то стоит обратиться в медучреждение для получения врачебного свидетельства.

Уполномоченные сотрудники из наряда полиции должны прибыть на вызов для осмотра места смерти. Они должны зафиксировать, что человек умер естественной смертью. При выявлении веских оснований может быть назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы исключить или подтвердить насильственную гибель.

Когда вопросы с медиками и полицией улажены, можно переходить к непосредственной организации похорон. В этом случае у скорбящего есть выбор – заняться самостоятельно решением всех организационных моментов или доверить этот вопрос профессионалом. Опытные специалисты быстро уладят ключевые вопросы, за счет чего у клиента появится дополнительное время, чтобы проститься с умершим.