Симоньян та Собчак збиралися “вбити за завданням СБУ”: що відомо

ФСБ Росії прозвітувала про затримання в Москві та Рязанській області членів «неонацистського угруповання», які нібито готували замахи на головного редактора RT Маргариту Симоньян та журналістку Ксенію Собчак.

Про це повідомило пропагандистське агентство «Інтерфакс». У повідомленні сказано, що «членів неонацистського угруповання» затримали 14 червня.

ТАСС уточнює, що йдеться про угруповання «Параграф-88», члени якого нібито проводили розвідку біля місць роботи та проживання журналісток за завданням спецслужб України. У ФСБ стверджують, що СБУ обіцяла півтора мільйона рублів за кожне вбивство.

Крім того, у російській спецслужбі повідомили, що під час обшуків у затриманих вилучено автомат Калашнікова, 90 набоїв до нього, ножі, кастети, гумові кийки, наручники, «засоби зв’язку та комп’ютери з інформацією, що підтверджує їх злочинні наміри».

Кількість затриманих не уточнюється. Стосовно затриманих СК планує порушити кримінальні справи «з екстремістським та терористичним забарвленням».