Росіяни вдарили ракетами по центру Харкова

Російські окупанти вдарили по Харкову, ймовірно, ракетами С-300, попередньо "прильоти" зафіксовано у центрі міста.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

«Попередньо «прильоти» у центральній частині міста. Один у Шевченківському районі Харкова – без руйнацій, інформації про постраждалих наразі немає. Щодо решти ракетних ударів – працівники ДСНС обстежують території», – написав він у Telegram.

За словами Терехова, по Харкову, з високою долею ймовірності, вдарили ракетами С-300.