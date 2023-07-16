Росіяни вдарили ракетами по центру Харкова

Україна
16.07.2023 06:39
Російські окупанти вдарили по Харкову, ймовірно, ракетами С-300, попередньо "прильоти" зафіксовано у центрі міста.
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
«Попередньо «прильоти» у центральній частині міста. Один у Шевченківському районі Харкова – без руйнацій, інформації про постраждалих наразі немає. Щодо решти ракетних ударів – працівники ДСНС обстежують території», – написав він у Telegram.
За словами Терехова, по Харкову, з високою долею ймовірності, вдарили ракетами С-300.
Киев
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