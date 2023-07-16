ЗСУ можуть прорватися в тили росіян на Запорізькому напрямку

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ЗСУ можуть прорватися в тили росіян на Запорізькому напрямку
Українські війська можуть прорватися в тили росіян на Запорізькому напрямку після звільнення міністром оборони РФ Сергієм Шойгу генерала, який відповідав за цю ділянку фронту.

Колишній міністр оборони ДНР Ігор Стрєлков повідомив про заняття армією України села Старомайорське та зріз усього Врем’євського виступу, в якому тривалий час точилися кровопролитні бої.

«Ворог досяг тактичного успіху. Чи виллється цей успіх у щось значніше, ніж просування на 3-4 кілометри – буде зрозуміло буквально протягом кількох діб», – каже Гіркін. За його словами, можливо, ВСУ незабаром зможуть прорватися в тил угруповання, що обороняється.

Цей напрямок тривалий час утримувала 58-а армія генерал-майора Івана Попова. З початку контрнаступу ЗСУ вона вела бої на Запорізькому напрямку, у цьому напрямі ЗСУ планували перерізати «сухопутну дорогу» до Криму.

Міністр оборони Сергій Шойгу минулого тижня зняв Попова з посади через його доповідь про необхідність ротації та поповнення. Голова генштабу Валерій Герасимов звинуватив Попова у дезінформації та панікерстві. Попов у свою чергу звинуватив начальство у зраді армії.

«Нас ударив з тилу наш старший начальник, зрадливо і підло обезголовивши армію у найважчий момент», – заявив він.

Z-канал Романов Lite повідомляв, що Попов улітку минулого року готував доповідь про критичний стан фронту до його провалу у Харківській області. За цю доповідь Попова прибрали із Харківського напрямку.

Минулої осені побоювання Попова реалізувалися – ЗСУ за короткий термін змогли відвоювати всю Харківську область (400 кв. км території), захопити штаб угрупування у місті Ізюм, сотні одиниць техніки та склади озброєння армійського рівня.

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  • 16.07.2023 19:17
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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