На Кримському мосту зупинено рух: повідомляють про вибухи

На Кримському мості, що з'єднує територію Росії з окупованим Кримом, у ніч на понеділок зупинено рух — як повідомляють влада, через якусь «надзвичайну подію». Джерела в Керчі повідомляють про два вибухи.

«На Кримському мосту зупинено рух: сталася надзвичайна подія в районі 145-ї опори з боку Краснодарського краю», – написав гауляйтер Криму Сергій Аксьонов.

Він також закликав людей не розраховувати на Кримський міст і пробиратися до Росії чи, навпаки, до Криму через прифронтові окуповані території Донецької, Запорізької та Херсонської областей України.

Паблік у російській мережі ВКонтакте «Новини Керч Крим Росія» повідомив про два вибухи о 3:04 та 3:20 за місцевим часом, які були чутні в різних районах Керчі.

Це джерело повідомляло, що водіїв на Кримському мості «розгорнули та відправили на безпечну відстань».

За сумою різних повідомлень, фото та відео в соцмережах поки що можна обережно припустити, що на мосту може бути пошкоджений один проліт автомобільної частини.

Міністр промислової політики окупованого Криму Олена Елекчян запевнила: Крим повністю забезпечений пально-мастильними матеріалами, продовольством та іншими товарами.

Роботу поромної переправи між Кримом та Кубанню зупинено — це офіційно підтвердила влада прилеглого до мосту Темрюкського району Краснодарського краю.

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