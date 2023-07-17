На Кримському мосту зупинено рух: повідомляють про вибухи

На Кримському мосту зупинено рух: повідомляють про вибухиЧитати цю новину російською мовою
На Кримському мості, що з'єднує територію Росії з окупованим Кримом, у ніч на понеділок зупинено рух — як повідомляють влада, через якусь «надзвичайну подію». Джерела в Керчі повідомляють про два вибухи.
«На Кримському мосту зупинено рух: сталася надзвичайна подія в районі 145-ї опори з боку Краснодарського краю», – написав гауляйтер Криму Сергій Аксьонов.
Він також закликав людей не розраховувати на Кримський міст і пробиратися до Росії чи, навпаки, до Криму через прифронтові окуповані території Донецької, Запорізької та Херсонської областей України.
Паблік у російській мережі ВКонтакте «Новини Керч Крим Росія» повідомив про два вибухи о 3:04 та 3:20 за місцевим часом, які були чутні в різних районах Керчі.
Це джерело повідомляло, що водіїв на Кримському мості «розгорнули та відправили на безпечну відстань».
За сумою різних повідомлень, фото та відео в соцмережах поки що можна обережно припустити, що на мосту може бути пошкоджений один проліт автомобільної частини.
Міністр промислової політики окупованого Криму Олена Елекчян запевнила: Крим повністю забезпечений пально-мастильними матеріалами, продовольством та іншими товарами.
Роботу поромної переправи між Кримом та Кубанню зупинено — це офіційно підтвердила влада прилеглого до мосту Темрюкського району Краснодарського краю.
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- 17.07.2023 06:45
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