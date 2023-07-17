Росіяни побігли з Криму після удару по мосту

Тисячі жителів і туристів спішно покидають Крим після зупинки руху Керченським мостом, який у ніч на понеділок був пошкоджений внаслідок ймовірного удару українських надводних дронів.

Про це пише The Moscow Times.

Поки “влада” оцінює терміни відновлення мосту і пропонує автомобілістам скористатися поромною переправою, на доступних виїздах із Криму формуються гігантські пробки.

Затор із машин, що залишають Крим у напрямку Мелітополя в окуповану Росією Херсонську область, розтягнувся на 5 км, повідомляє «РИА Новости». Корок на трасі Е-105 починається від Соколівського озера, приблизно за 20 км від Чонгарського мосту.

За даними загальнонаціонального союзу індустрії гостинності, зараз на півострові перебувають щонайменше 50 тисяч туристів і більшість із них в’їхала на власних автомобілях.

Тим, хто залишатиме Крим через Запорізьку область, слід пам’ятати про обмеження, що діють у регіоні, серед яких комендантська година з 22:30 до 5:00, заявив ТАСС заступник голови уряду області з економіки Андрій Козенко.

Проїхати по “ДНР” до Криму і назад можна буде цілодобово, комендантську годину тимчасово скасують, заявив глава окупаційної “адміністрації” Денис Пушилін.

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