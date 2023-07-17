Путін хоче продовжити зернову угоду, – Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що "його друг" президент Росії Володимир Путін "хоче продовжувати цей гуманітарний коридор, незважаючи на заяву, зроблену сьогодні вранці з Москви".

Як повідомило ВВС, Ердоган сказав про це на пресконференції у Стамбулі перед візитом до Саудівської Аравії.

За його словами, сьогодні відбудеться телефонна розмова міністра закордонних справ Туреччини із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, а сам Ердоган зателефонує Путіну, коли повернеться до Туреччини із Саудівської Аравії.

«Я хотів би, щоб після сьогоднішньої телефонної розмови ми змогли швидко просунутися вперед», – сказав Ердоган, висловивши сподівання, що сторони повернуться до угоди без подальших перешкод.

Термін угоди про експорт української сільгосппродукції Чорним морем закінчився сьогодні, і Росія офіційно оголосила про вихід із зернової угоди.