Игорный бизнес Казахстана: законодательная база, перспективы развития

Казахстан – четвертая по численности населения страна СНГ, одна из первых по востребованности азартного бизнеса среди ее жителей.

Расскажем, стоит ли рассматривать Республику как потенциальный рынок для увеличения дохода от организации игр на деньги. Объясним все нюансы, предоставим актуальную информацию о гемблинг-индустрии в Казахстане.

Легальность игорного бизнеса в Казахстане

Игорный бизнес в Казахстане легализован в январе 2007 года. Законодательная база по вопросу азартной деятельности в стране основана на Конституции Республики, законе № 219 «Об игорном бизнесе» и законе №157-IV от 2009 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам игорного бизнеса.

Согласно юридическим аспектам разрешены особенные игорные зоны:

«Север»: Акмолинская область, Щучинский район;

«Юг»: Алматинская область, побережье Капчагайского водохранилища.

На территории игорных зон функционируют 13 лицензированных стационарных казино. В планах формирование дополнительной игорной зоны в МЦБК «Хоргос» и Мангистауской области, законопроект о которой создан в 2017 году.

В этих игорных зонах разрешаются:

игровые автоматы;

настольные игры;

пари на спорт.

Онлайн-казино находится под запретом в стране, но с оговорками. Из-за неточности в терминах и понятиях, использованных в законе, трактовать ограничения можно неоднозначно. Например, запрещена деятельность интернет-казино или электронного казино на территории Казахстана. То есть, гражданам страны делать ставки онлайн не запрещается. А значит, любой предприниматель может организовать офшорный веб-ресурс с серверами в другой стране и получать прибыль.

Работа местных операторов онлайн-казино

У владельцев азартного бизнеса в Казахстане два варианта:

Открыть наземное казино в специальных игорных зонах и работать согласно установленным законам «в белую». Создать онлайн-казино на иностранных серверах и получать прибыль из Казахстана благодаря неточностям законодательной базы.

Однако в 2023 году пробиться и достичь уверенного дохода со стационарных казино в Республике крайне сложно: эта ниша рынка на территории страны занята иностранцами. Практически все легальные наземные игровые клубы в Казахстане принадлежат россиянам, а «черный рынок» контролируют выходцы из Узбекистана.

Мнение об азартных играх местных жителей

Казахстан в качестве гемблинг-вертикали – относительно новое ГЕО. Основной рост азартного бизнеса онлайн замечен во время пандемии, когда жители страны были ограничены в перемещении.

Азартных игроков из Казахстана условно можно распределить по двум группам:

Хайроллеры, чей возраст выше среднего. Они предпочитают делать неограниченные ставки в стационарных казино, чтобы утолить жажду азарта. Игроки, ведущие игру по умеренным ставкам онлайн. Их основная цель – играть, но проигрывать меньше, обычно в рамках минимального депозита.

Жители Республики вправе выбрать любое казино онлайн, зарегистрированное в офшорной зоне. Ограничений по регистрации и вводу/выводу денег нет. Большинство интернет-клубов предлагают международные системы оплаты.

Казахстанцы чаще всего выбирают онлайн-покер. До 2017 года были востребованы оффлайн-турниры, Республика принимала крупные серии, в том числе WPT и EAPT. Но после легализации игорного бизнеса покерные столы в стационарных казино резко сократили, а онлайн-формат сошел на нет. В 2017 году в Боровом прошел последний турнир Eurasian Poker Tour – крупнейший в истории Казахстана. Призовой фонд насчитывал $850 000.

Лотереи – один из востребованных форматов азартной игры в Казахстане. Лотерейный бизнес был крайне прибыльным до 2017 года. При этом операторы часто меняли программное обеспечение лотерейных автоматов, заменяя его на ПО обычных игровых аппаратов. С принятием закона «Об игорном бизнесе» операторы лотерей обязаны получить лицензию, предоставив оригинальное ПО для проведения розыгрышей. При этом заниматься другими видами бизнеса запрещено.

Отличия казахстанского азартного бизнеса

Подходящее помещение для букмекерских контор или тотализаторов, которые совершенно легальны в стране, сложно найти. Разрешается их размещение только на нежилой площади. При этом использовать нежилые части жилых помещений тоже нельзя.

Согласно законодательству республики, оборудование и программное обеспечение для игорной деятельности должно размещаться на территории страны. Финансовые операции, проводимые через казино или букмекерскую контору, на суммы более ₸ 3 000 000 (около $9 000), должны фиксироваться в Комитете финансового контроля.

Большинство казино принадлежат зарубежным инвесторам. Один из аспектов безопасности развития бизнеса – стабильность. Игорные зоны Казахстана фиксированы и не меняют местоположение. В других государствах практикуют перенос или приостановку игорных зон: например, «Азов-Сити» в РФ планируют закрыть.

Другой немаловажный аспект развития игорной индустрии в Казахстане – расположение специальных зон для игры на деньги в непосредственной близости от крупнейших городов страны – Алматы, Астана. Игроки охотнее приходят в заведения, которые находятся близко к дому.

Игорный рынок Казахстана: перспективы

Третья игорная зона, проект которой анонсирован в 2017 году, должна открыться в ближайшее время. Стив Уинн уже вложил немалую сумму в строительство и организацию уникального казино-курорта Tengri Resort.Тем самым подтверждается, что Казахстан планирует получать прибыль от взносов налогов операторов.

В Кендерли скорее всего появится еще одно казино. Известно, что сразу несколько компаний Ирана собираются инвестировать в новое игорное заведение. Добраться из Тегерана в Кендерли самолетом можно всего за час, а иранские туристы смогут беспрепятственно делать ставки в Казахстане.

Эксперты уверены: инвесторы продолжат вкладывать деньги в игорный рынок Казахстана. Стабильно большое количество игроков, дешевые лицензии – одни из факторов интереса к азартному бизнесу в Республике.

Про онлайн-казино тоже не стоит забывать. Легальных интернет-клубов для игры на деньги в стране нет. Поэтому десятки тысяч игроков находятся в поиске надежного и ответственного оператора игровых автоматов и других развлечений.

Что в итоге?

На середину 2023 года 200+ операторов спортбуков получили государственную лицензию по данным Министерства культуры Казахстана. В общей сложности тысячи букмекерских контор успешно работают в стране, когда как онлайн-казино все еще под запретом. Получается, игрокам приходится регистрироваться и играть на международных площадках, а деньги из Казахстана утекают за рубеж.

На конференции «Регулирование игорного бизнеса: международный опыт и Казахстан», прошедшей в Астане в начале 2023 года обсуждалось развитие азартной деятельности. Эксперты считают, что важно организовать социально безопасную модель развития такого бизнеса. Необходимо продумать регулирование для легальной деятельности, исключить малейшие лазейки для обхода законодательства.

Участники Форума отметили, что Казахстан уже начал внедрять лучшие международные законодательные кейсы в сфере игорной индустрии:

можно применить практику США, где банковским структурам запрещено проводить транзакции, связанные с игрой на деньги;

в Сингапуре ответственность за игру лежит не только на организаторе, но и на потребителе (игроке);

Китай вовсе запретил любые возможности играть на международных виртуальных платформах через Великий файрвол.

Эксперты уверены – азартный рынок Казахстана нужно выводить из серой зоны, однако полноценной модели для этого не разработано. Необходимо разработать закон, где онлайн-казино вышли из-под запрета и приносили прибыль государственному бюджету.

Ожидалось, что Закон № 356-VI от 2 июля 2020 года сделает ограничения более лояльными для азартной игры в интернете. Но новые нормы не введены, а лишь изменены некоторые аспекты уже существующих норм.

До сих пор в законе об игорном бизнесе в Республике больше запретов, чем послаблений. Но многие эксперты надеются, что Казахстан пойдет по пути стран, где полностью легализован игорный бизнес, офлайн и онлайн.