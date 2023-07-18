Вночі росіяни атакували південь України: в Одесі лунали вибухи

Вночі росіяни атакували південь України: в Одесі лунали вибухиЧитати цю новину російською мовою
Вночі 18 липня росіяни запустили по півдню України ударні безпілотники, в Одесі пролунало кілька вибухів.
Про атаку безпілотників повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
«Країна-терорист атакує південь України ударними безпілотниками. Імовірні кілька хвиль атак», – написав він у Telegram.
ОК «Південь» підтвердило атаки дронами південних регіонів і повідомило, що в Чорному морі фіксується активність ракетоносіїв.
Крім того, повітряники повідомили про комбіновану атаку ворога і загрозу ударних дронів і балістики.
Після оголошення повітряної тривоги в Одесі пролунали вибухи.
Про це повідомила Думська, уточнивши, що працює ППО і є збиття цілей.
О 02:40 в Одесі повідомили про повторні вибухи. Також було чути вибухи о 03:06, 03:20, 04:00 та 04:02.
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- 18.07.2023 06:49
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