Вночі росіяни атакували південь України: в Одесі лунали вибухи

Вночі 18 липня росіяни запустили по півдню України ударні безпілотники, в Одесі пролунало кілька вибухів.

Про атаку безпілотників повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

«Країна-терорист атакує південь України ударними безпілотниками. Імовірні кілька хвиль атак», – написав він у Telegram.

ОК «Південь» підтвердило атаки дронами південних регіонів і повідомило, що в Чорному морі фіксується активність ракетоносіїв.

Крім того, повітряники повідомили про комбіновану атаку ворога і загрозу ударних дронів і балістики.

Після оголошення повітряної тривоги в Одесі пролунали вибухи.

Про це повідомила Думська, уточнивши, що працює ППО і є збиття цілей.

О 02:40 в Одесі повідомили про повторні вибухи. Також було чути вибухи о 03:06, 03:20, 04:00 та 04:02.