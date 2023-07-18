Путін доручив роз’яснити школярам на окупованих територіях причини та завдання “СВО”Читати цю новину російською мовою
Президент РФ Володимир Путін дав профільним структурам доручення активізувати роботу з молоддю "нових регіонів", а також роз'яснення школярам та студентам причин та завдань "спеціальної військової операції".
Про це повідомляє сайт Кремля.
Путін зажадав активізувати роботу щодо “гармонізації міжнаціональних відносин та зміцнення загальноросійської громадянської ідентичності, а також щодо проведення у студентському та шкільному середовищі інформаційної роботи, що стосується роз’яснення причин та завдань спеціальної військової операції”.
Термін виконання доручення встановлено до 1 жовтня.
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- 18.07.2023 08:53
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