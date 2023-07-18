Путін доручив роз’яснити школярам на окупованих територіях причини та завдання “СВО”

Президент РФ Володимир Путін дав профільним структурам доручення активізувати роботу з молоддю "нових регіонів", а також роз'яснення школярам та студентам причин та завдань "спеціальної військової операції".

Про це повідомляє сайт Кремля.

Путін зажадав активізувати роботу щодо “гармонізації міжнаціональних відносин та зміцнення загальноросійської громадянської ідентичності, а також щодо проведення у студентському та шкільному середовищі інформаційної роботи, що стосується роз’яснення причин та завдань спеціальної військової операції”.

Термін виконання доручення встановлено до 1 жовтня.