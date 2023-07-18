В ОП знов хочуть замінити Резнікова на Буданова

В офісі президента поновились розмови щодо заміни міністра оборони Олексія Резнікова на діючого очільника ГУР Міноборони Кирила Буданова.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко з посиланням на джерело в ОП.

За його словами, Буданов продовжує відмовлятись від поста міністра. Натомість, Резніков, “здається, був би щасливим, якби його поміняли і відправили кудись послом чи в Міністерство юстиції”.

“Міністерство Оборони, після корупційних скандалів про яйця, навіть з заміною замів повністю провалює роботу. По суті, провал з безпілотниками лежить на МО і на їх складних процедурах з ліцензуванням. Не дуже радісні новини і по антикорупції, і по забезпеченню і як показав саміт у Вільнюсі з відносинами з партнерами. Більшість нових замів не мислять системами і не розуміють, як взагалі працює Міністерство і що там потрібно робити”, – написав Гончаренко.

Нагадємо, що вперше розмови про заміну міністра оборони почались в лютому місяці цього року. Тоді, за словами нардепа, для Резнікова було дві опції, або міністр юстиції, або заступник Єрмака в ОП.