Росіяни вдарили вночі по центру Миколаєва: є загиблі

Російські окупанти вночі 20 липня завдали удару по центру Миколаєва, внаслідок чого пошкоджено щонайменше 5 багатоповерхових житлових будинків та близько 15 гаражів, відомо про 9 поранених, серед них – 5 дітей. Є загиблі, наразі їхня кількість невідома.

Про наслідки удару розповів міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

«Щонайменше 5 житлових багатоповерхових будинків зазнали пошкоджень (вікна, двері, балкони, стеля). Наразі їх відключили від електропостачання. Триває рятувально-пошукова операція. На місці працюють представники міської ради, пропонуємо людям відселення», – написав він у Telegram.

За словами Сєнкевича, на місці другого «прильоту» у Миколаєві пошкоджено близько 15 гаражів та вибито вікна у кількох багатоповерхівках.

«Бригади комунальників вже готові виїжджати на місця обстрілів. Чекаємо завершення роботи рятувальників та поліції», – додав очільник міста.

Очільник ОВА Віталій Кім також повідомив, що наразі відомо про 9 поранених: 4 дорослих та 5 дітей. Постраждалих госпіталізували. Згодом Кім повідомив, що внаслідок удару по Миколаєву також є загиблі.