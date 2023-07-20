Росіяни вдарили вночі по центру Миколаєва: є загиблі

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Росіяни вдарили вночі по центру Миколаєва: є загиблі
Російські окупанти вночі 20 липня завдали удару по центру Миколаєва, внаслідок чого пошкоджено щонайменше 5 багатоповерхових житлових будинків та близько 15 гаражів, відомо про 9 поранених, серед них – 5 дітей. Є загиблі, наразі їхня кількість невідома.

Про наслідки удару розповів міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

«Щонайменше 5 житлових багатоповерхових будинків зазнали пошкоджень (вікна, двері, балкони, стеля). Наразі їх відключили від електропостачання. Триває рятувально-пошукова операція. На місці працюють представники міської ради, пропонуємо людям відселення», – написав він у Telegram.

За словами Сєнкевича, на місці другого «прильоту» у Миколаєві пошкоджено близько 15 гаражів та вибито вікна у кількох багатоповерхівках.

«Бригади комунальників вже готові виїжджати на місця обстрілів. Чекаємо завершення роботи рятувальників та поліції», – додав очільник міста.

Очільник ОВА Віталій Кім також повідомив, що наразі відомо про 9 поранених: 4 дорослих та 5 дітей. Постраждалих госпіталізували. Згодом Кім повідомив, що внаслідок удару по Миколаєву також є загиблі.

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  • 20.07.2023 06:48
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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