Как подключить тариф Киевстар?

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Как подключить тариф Киевстар?
Любой тарифный план Киевстар необходимо оплачивать заранее. На момент начала расчетного периода на балансе должна быть необходимая сумма.

Любой тарифный план Киевстар необходимо оплачивать заранее. На момент начала расчетного периода на балансе должна быть необходимая сумма. Если средств не хватает, снимется оплата за дневной пакет — 20 гривен. При отсутствии денег на мобильном счете вы не сможете совершать исходящие действия.

Как пополнить?

Что использовать все возможности своего телефона, лучше заранее перевести средства на свой мобильный. Простой и мгновенный способ — оплата на iPay.ua:

  1. На странице https://www.ipay.ua/ua/bills/popolnit-schet-kievstar-cherez-internet введите номер телефона и сумму.

  2. Укажите полные данные банковской карты Простір, Visa, Mastercard или выберите один из электронных кошельков Masterpass, Apple Pay, Google Pay.

  3. Подтвердите перевод.

Деньги зачисляются на баланс мгновенно. Вы сразу же можете перейти к подключению тарифа. Сделать это можно в фирменном приложении оператора, с помощью консультанта или специального запроса.

В приложении

Предварительно стоит потратить несколько минут на скачивание и регистрацию, если у вас еще нет приложения «Мой Киевстар». Далее найдите кнопку о самостоятельном подключении пакета. Она находится на главном экране.

Снятые 20 гривен за дневной тариф вернутся автоматически, если вы возобновите услуги в тот же день. Предыдущие оплаты не аннулируют.

Переход на новый тарифный план также можно произвести в приложении. Сделать это стоит перед заказом или автоматическим обновлением старого, так списанная оплата возврату не подлежит, а минуты, смс и гигабайты не переносятся.

При подключении другого тарифа средства за него будут списаны в полном объеме. Точная сумма отобразится на экране телефона перед подтверждением перехода.

С помощью быстрой комбинации

USDD-запрос — проверенный и надежный метод взаимодействия с оператором сотовой связи. Мгновенные комбинации имеют несколько преимуществ перед остальными способами:

  • Работают без интернета. Для успешной доставки сообщения достаточно минимального уровня мобильной сети.

  • Можно отправить запрос с нулевым балансом.

  • Ответ оператора приходит сразу.

  • Отправляются даже с кнопочного телефона.

Наберите:

477*202 вызов — для заказа действующего месячного тарифа;

477*1 вызов — для получения информации и заказа другого пакетного предложения. Завершите действие, следуя автоматическим подсказкам.

В фирменном магазине

В некоторых случаях может понадобиться визит в ближайший магазин Киевстар. Например, для подключения тарифов «Любов до батьків» и «Любов до батьків Домашній» требуется паспорт или соответствующее удостоверение. Это специальные предложения для людей с инвалидностью и/или старше 60-ти лет. Онлайн эти пакеты заказать невозможно.

Помощь специалиста также пригодится, если не удалось подключить комплекс или отдельные услуги самостоятельно.

Связаться с консультантом возможно также по короткому номеру 466.

Источник: Власти.нет

  • 1
  • 21.07.2023 13:44

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