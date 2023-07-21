Ердоган проведе переговори з Путіним щодо відновлення “зернового коридору”

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Ердоган проведе переговори з Путіним щодо відновлення “зернового коридору”
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган проведе кілька раундів переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним для відновлення "зернової угоди".

Про це повідомило «Анадолу».

Він зазначив, що Анкара продовжує контакти з Москвою, зокрема на рівні Міністерств закордонних справ.

Ердоган підкреслив, що планує обговорити з Путіним «зернову угоду» як телефоном, так і під час його візиту до Туреччини.

За словами президента, Захід зі свого боку має врахувати очікування російської сторони в цьому питанні.

«Припинення Чорноморської зернової ініціативи матиме цілу низку негативних наслідків, зокрема зростання світових цін на продовольство, голод і нова хвиля міграції. Ми продовжимо брати на себе ініціативу, щоб запобігти подібному збігу обставин», – заявив Ердоган.

Він вірить, що переговори з Путіним допоможуть забезпечити продовження «зернової угоди».

«У нього також є певні очікування від західних країн, і ті зі свого боку мають вжити відповідних заходів», – сказав Ердоган.

За його словами, продовження угоди буде на благо людства.

Ердоган заявив, що турецька сторона докладе всіляких зусиль, зокрема дипломатичних, для відновлення «зернової угоди». При цьому він висловив упевненість у тому, що завдяки зусиллям вдасться забезпечити продовження угоди щодо «зернового коридору».

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  • 21.07.2023 15:43
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