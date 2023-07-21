Экологи из Днипра освоили 8 млн грн в первый год войны

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Экологи из Днипра освоили 8 млн грн в первый год войны
Экологи из днепровской общественной организации «Save Dnipro» умудрились за 2022 год, когда в стране продолжалась полномасштабная война, заработать свыше 8 миллионов гривен.
Экологи из днепровской общественной организации «Save Dnipro» умудрились за 2022 год, когда в стране продолжалась полномасштабная война, заработать свыше 8 миллионов гривен. Об этом свидетельствуют данные из финансового отчета организации.
Эта сумма появилась на счетах защитников экологии, хотя организация официально не зарабатывает на своих услугах, и не продает никакие товары. Учредителем и директором организации является Ирина Черныш, также среди учредителей – ее муж, Косюга Владимир Владимирович.
Примечательно, что «спасать Днепр» Ирина Черныш предпочитала в 2022 году из живописного Закарпатья, куда сбежала из родного города. Хотя дома не то чтобы плохо: семья «экологов» владеет роскошным домом на побережье Днепра, а также собственным причалом – самозахват береговой линии выглядит в исполнении «борцов за природу» особенно цинично. К тому же, это нарушение украинских законов, согласно которым доступ к воде не может быть ограничен.
Откуда же у организации 8 миллионов, если она по сути не выполняла работу? Этой информации нет. Но ранее организацию «Save Dnipro» уже обвиняли в том, что она проводит заказные атаки на предприятия Днепра, с целью дискредитации их репутации.

Источник: Власти.нет

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  • 21.07.2023 17:21

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