Чи забере Київрада землю у Столара?

Як стало відомо з джерел нашої редакції Компанія «Діосестейт», що афільована з паном Столаром може втратити раніше взяті в оренду землі що належали заводу «Атек».

Київрада передала ТОВ «Діосестейт» в оренду дві земельні ділянки колишнього заводу «АТЕК» загальною площею близько 30 га на проспекті Перемоги, 83 і вул. Чистяківській, 20 у Києві. Відповідні рішення ухвалені на засіданні 19 грудня.

Відповідно до першого рішення Київради фірма отримала в оренду на 5 років ділянку площею 23,57 га на проспекті Перемоги, 83 для реконструкції та обслуговування логістично-адміністративного центру.

Згідно з другим рішенням «Діосестейт» отримав в оренду на 10 років три ділянки загальною площею 6,31 га на просп. Перемоги, 83 і вул. Чистяківській, 20 (літ. К, Г, З, І, Й, Н, О, Р, С) для будівництва будівель громадської забудови.

Ці ділянки «Діосестейт» отримав у зв’язку із набуттям права власності на будівлі, що раніше належали заводу « Атек»

Фірма купила будівлі 6 та 7 лютого 2019 року у ТОВ «ПАО Інвестмент лімітед Україна». Разом з тим, як свідчать дані держреєстру судових рішень, 7 лютого на вказані будівлі був накладений арешт.

Арешт було накладено у рамках кримінального провадження, яке розслідує Головне слідче управління Нацполіції України за фактом незаконного заволодіння майном ПАТ «АТЕК». Це майно арештовувалося як власність «ПАО Інвестмент лімітед Україна. Та вже 27 лютого арешт було скасовано .

Як нам стало відомо – на липень 23 року ТОВ «Діосестейт» жодної сплати за оренду землі не сплатило. Компанія яка дала позику Діосестейт а саме ТОВ «Фінасова компанія «ЮГ Капітал» у розмірі більше 100 млн. гривень на сьогодні знаходиться на стадії банкрутства.

Несплата орендної плати дратує не тільки в міських депутатів, а й будівельну спільноту.

В кулуарах подейкують що в близькому майбутньому мер міста Кличко, може все ж таки ініціювати розірвання договору оренди на земельні ділянки з урахуванням одіозності його старого знайомого.