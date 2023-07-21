Путін дав відмашку на посадку турбопатріотів

Слідом за блогером і міжнародним злочинцем Ігорем Гіркіним, силовики почали затримувати його прихильників.

В мережі з’явилося відео затримання Павла Губарєва. Гіркін і Губарєв входили до численних списків санкцій. Гіркіна заочно засуджено судом Гааги за збитий малайзійський Boeing.

Арешт Гіркіна відбувся одразу після різкої критики президента Володимира Путіна. Гіркін назвав його «мокрицею», «нікчемністю», «боягузливим бездарем».

Раніше Z-канали повідомляли про масову підготовку кримінальних справ на воєнкорів адміністраторів та волонтерів, які неправильно висвітлюють хід війни з Україною.

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