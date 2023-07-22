5 причин покупки iPhone у официального дистрибьютора

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5 причин покупки iPhone у официального дистрибьютора
Покупка нового iPhone – важное событие, и отнестись к нему стоит ответственно. В первую очередь это касается выбора продавца.

Покупка нового iPhone – важное событие, и отнестись к нему стоит ответственно. В первую очередь это касается выбора продавца. Здесь рекомендация лишь одна – выбирайте официального дистрибьютора. А почему это так важно, расскажем подробнее.

Гарантии качества

Сейчас на рынке очень много мошенников, поэтому наличие официальных гарантий оригинальности и качества играет очень важную роль. В противном случае, вы не получите сервисного обслуживания и поддержки от производителя. А при самом негативном сценарии смартфон изначально не будет обладать всеми возможностями и характеристиками, которые есть в оригинале.

Широкий ассортимент

Официальный магазин Apple в Киеве может предложить смартфон в любой модели и комплектации. Это означает, что вам не нужно ограничивать свой выбор тем, что есть в наличии. Вы можете купить Айфон 14 нужной модели (базовая, Плюс, Про или Про Макс), в любимом цвете и с оптимальным объемом памяти. Не стоит идти на компромиссы со своими желаниями!

Доступные цены

У официальных представителей бренда на смартфон Айфон 14 Про стоимость всегда ниже. На это есть несколько причин. Во-первых, они сотрудничают с производителем напрямую, поэтому нет лишних переплат посредникам. Во-вторых, у крупных сетей большой товарооборот, поэтому им выгоднее снижать цены ради увеличения продаж. Но в обоих случаях выигрывает от этого именно покупатель.

Программы лояльности и возможности экономии

Крупные магазины предлагают специальные программы лояльности. Также в них можно воспользоваться услугой Trade-In. Она предусматривает, что вы сдаете свой старый смартфон, его оценивают по рыночной стоимости и остается доплатить разницу с новым гаджетом. Чем лучше состояние старого телефона, тем меньше придется доплачивать. Но в любом случае это будет выгодно. А еще поинтересуйтесь возможностью оформления рассрочки и ее условиями, это позволит снизить нагрузку на семейный бюджет.

Сервисное обслуживание

Крупные сети магазинов часто обустраивают собственные сервисные центры по диагностике и ремонту «яблочных» гаджетов. Важно отметить, что сейчас сервисы обязаны пройти процедуру сертификации в центральном офисе – иначе они не смогут получить оригинальные комплектующие и профессиональный инструмент. Поэтому услуги обслуживания предоставляют только официальные компании.

Так где купить новый Айфон 14? Мы рекомендуем фирменный интернет-магазин продукции Apple My Cloud Store. Здесь вас точно ждут лучшие условия, демократичные цены, гарантии качества и быстрая доставка по всей Украине.

Источник: Власти.нет

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  • 22.07.2023 10:55

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