Росіяни вдарили по Одесі п’ятьма видами ракет: є загиблий та руйнування

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Росіяни вдарили по Одесі п’ятьма видами ракет: є загиблий та руйнування
Під час ракетної атаки вночі ворог вдарив по Одещині щонайменше 5-ма видами ракет всіх видів базування: «Калібри», «Онікси», Х-22 та Іскандер-К, а також застосував балістичні Іскандер-М

Про це повідомили в Оперативному командуванні «Південь»

Силами протиповітряної оборони значну частину ракет було знищено

Решта завдали руйнувань портовій інфраструктурі, щонайменше 6 житловим, в тому числі багатоквартирним будинкам.

Понівечено десятки автівок, в багатьох будівлях міста пошкоджені фасади та дахи, вибиті вікна. Постраждали 2 пам’ятки архітектури.

По місту утворено декілька вирв, є обриви електромереж, через що може бути ускладнено рух, імовірно буде змінено маршрут міського транспорту.

Станом на 5:25 відомо про 1 загиблого. Одну людину успішно деблокували. 19 людей поранено, серед них 4 дітей. 11 дорослих та 3 дитини госпіталізовано.

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  • 23.07.2023 06:55
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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