Москву атакували безпілотники: біля міноборони РФ здіймається дим

Невідомі безпілотники на світанку атакували Москву, пошкоджено будівлю поруч з Міністерством оборони РФ, ще один дрон влучив у московський бізнес-центр "Леруа Мерлен".

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Близько 4-ї години «Shot» повідомив про атаку БПЛА на Москву, через що над містом було чути звуки вибухів.

Зокрема пролунав вибух у московському бізнес-центрі на вулиці Лихачова. У будівлі, де знаходиться «Леруа Мерлен», вибило скло на верхніх поверхах. Попередньо саме туди «влетів» БПЛА.

Водночас «Mash» повідомив, що у будівлі на Комсомольському проспекті, яка знаходиться недалеко від Міністерства оборони РФ, вибито скло, а біля будівлі виявлено осколки безпілотника.

Мер Москви Собянін повідомив, що «близько 4-ї години ранку зафіксовано удари безпілотників по двох нежитлових будівлях». За його словами, серйозних руйнувань і постраждалих немає.

Зазначається, що на Комсомольському проспекті та вулиці Лихачова перекрито рух автотранспорту.

У міноборони РФ заявили, що «засобами радіоелектронної боротьби 2 українські БПЛА були придушені і зазнали краху».

