У Криму підірвали третій склад боєприпасів за п’ять днів: оголошено евакуацію

Українські військові висадили в повітря черговий склад боєприпасів у Криму. Сьогодні вибухнув склад у селищі Вільне у Джанкойському районі Криму.

За інформацією «112», у склад влучили три ракети, після чого почалася пожежа.

Удар по складу з боєприпасами підтвердив «голова» Криму Сергій Аксьонов. Також, за його словами, у небі над півостровом нібито було придушено та збито засобами РЕБ та ППО 11 українських безпілотників.

Проте влада ухвалила рішення евакуювати населення прилеглих сіл у радіусі 5 км від місця НП до пунктів тимчасового розміщення.

Було припинено рух залізницею в Джанкойському районі та автомобільній трасі Джанкой–Сімферополь.

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