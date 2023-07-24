Власника агрохолдинга ”АСТ” Колесника підозрюють у фінансуванні російської армії

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Власника агрохолдинга ”АСТ” Колесника підозрюють у фінансуванні російської армії

Дмитро Колесник (ліворуч) та його діловий партнер Олександр Аміров

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом фінансування російських збройних сил, в чому підозрюють власників агрохолдингу ”АСТ” Дмитра Колесника, його сестру Тетяну та партнера Олександра Амірова.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом фінансування російських збройних сил, в чому підозрюють власників агрохолдингу ”АСТ” Дмитра Колесника, його сестру Тетяну та партнера Олександра Амірова. Про це повідомляє видання Лента-юа з посиланням на відповідний витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Провадження №42022100000000153 було зарєстроване ще 21 квітня 2022 року за частиною 3 статті 110-2 Кримінального кодексу України ”Посягання на територіальну цілісніть України”. Дмитру та Тетяні Колесник, а також Олександру Амірову поліція інкримінує фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни та захоплення влади в України, а також змін меж її території, шляхом військового нападу збройних сил Російської Федерації.

Відомо, що у червні 2022 року у квартирі Тетяни Колесник у елітному будинку на бульварі Тараса Шевченка 27Б в Києві та у квартирі Олександра Амірова на вулиці Василя Тютюнника 37/1 правоохоронці проводили обшуки.

Дмитро та Тетяна Колесник станом на 2020 рік зі статком у 120 мільйонів доларів посідали 69 місце в списку найбагатших людей України журналу Forbes. Вони є власниками агрохолдингу ”Аграрні системні технології”, у який входить майже 50 агропідприємств, зареєстрованих переважно на Катерину Колесник, доньку Дмитра Колесника.

Як раніше повідомляло видання Delo.ua, родина Колесників тісно співпрацює з агробізнесом звинуваченого у державній зраді екс-лідера партії ”ОПЗЖ” Віктора Медведчука. Так, ряд компаній Колесника зареєстровані за тією ж самою адресою м. Київ, вул. Тулузи 11-а, де зареєстровані низка агропідприємста. оформлених на дружину Медведчука Оксану Марченко. Окрім того, остання має спільний бізнес з донькою Дмитра Колесника.

”Враховуючи, що Віктор Медведчук останні роки свого перебування в Україні, за даними слідства, займався освоєнням грошей Кремля, які йому надавались на підрив української державності зсередини, не виключено, що у цьому процесі могли бути задіяні власники АСТ-холдингу”, — припускають журналісти.

Окрім того, повідомляється, що Дмитро Колесник може мати підприємства на непідконтрольних Україні територіях Луганської та Донецької областей, на які він міг переводити кошти, отримані шахрайським шляхом, таким чином фінансуючи терористичні організації ”ЛНР” та ”ДНР”.

Нагадаємо, раніше СБУ виявило, що компанії Оксани Марченко фінансували Росгвардію, переводячи десятки мільйонів гривень на її рахунки під приводом охорони майна Медведчука в окупованому Криму.

Источник: from-ua.org

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  • 24.07.2023 11:54

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