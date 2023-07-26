ЗСУ спростували інформацію про втрату трьох населених пунктів у Луганській області

Збройні сили України спростували інформацію міноборони РФ та деяких українських Telegram-каналів про втрату трьох населених пунктів у Луганській області.

«Ми цього не підтверджуємо. Тактична лінія там особливо не змінилася», – повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Черевий у коментарі CNN.

Напередодні у міноборони РФ заявили про захоплення села Сергіївка.

А український військовий паблік DeepState повідомив, що втрачені були також села Надія та Новоєгорівка біля Кармазинівки Луганської області.