Військові Нігера повалили президента та закрили кордони країни

Військові Нігера повалили президента та закрили кордони країниЧитати цю новину російською мовою
Військові Нігеру (Західна Африка) заявили, що президента країни Мохамед Базум усунуто, а кордони держави з сьогоднішнього дня закриті.
Про це повідомило Reuters із посиланням на зроблену в ефірі національного телебачення заяву військових.
Полковник Амаду Абдраман заявив, що сили оборони та безпеки країни вирішили «покласти край режиму», при якому погіршилася ситуація з безпекою та помітно погане управління.
За його словами, кордони Нігеру закриті, оголошено загальнонаціональну комендантську годину, діяльність усіх установ країни припинена.
Місцевий портал Jeune Afrique з посиланням на джерело повідомив, що нинішнього президента затримали у своїй резиденції члени президентської гвардії.
Напередодні Reuters писав, що частини президентської гвардії «мабуть, заблокували Мохамеда Базума в його палаці». Пізніше в офісі президента повідомили, що армія Нігеру не підтримала заколот охоронців лідера африканської країни, а Базум та його родина почуваються добре.
Як припустив Jeune Afrique, причиною перевороту стали наміри президента звільнити командувача президентської гвардії генерала Омара Тчіані.
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- 27.07.2023 07:51
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