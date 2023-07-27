Військові Нігера повалили президента та закрили кордони країни

Військові Нігеру (Західна Африка) заявили, що президента країни Мохамед Базум усунуто, а кордони держави з сьогоднішнього дня закриті.

Про це повідомило Reuters із посиланням на зроблену в ефірі національного телебачення заяву військових.

Полковник Амаду Абдраман заявив, що сили оборони та безпеки країни вирішили «покласти край режиму», при якому погіршилася ситуація з безпекою та помітно погане управління.

За його словами, кордони Нігеру закриті, оголошено загальнонаціональну комендантську годину, діяльність усіх установ країни припинена.

Місцевий портал Jeune Afrique з посиланням на джерело повідомив, що нинішнього президента затримали у своїй резиденції члени президентської гвардії.

Напередодні Reuters писав, що частини президентської гвардії «мабуть, заблокували Мохамеда Базума в його палаці». Пізніше в офісі президента повідомили, що армія Нігеру не підтримала заколот охоронців лідера африканської країни, а Базум та його родина почуваються добре.

Як припустив Jeune Afrique, причиною перевороту стали наміри президента звільнити командувача президентської гвардії генерала Омара Тчіані.