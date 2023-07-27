СБУ провела обшук у президента Національної академії аграрних наук Ярослава Гадзали: Гунько та Халімон наступні

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СБУ провела обшук у президента Національної академії аграрних наук Ярослава Гадзали: Гунько та Халімон наступні
СБУ провело обшуки у президента НААН Ярослава Гадзали. Він підозрюється у передачі 150 тисяч (!) га сільгоспземлі Академії в обробку приватним особам.

Про це повыдомив один з найвпливовіших телеграм каналів «Оперативно ЗСУ».

Така схема приносить 20 млн. доларів на рік. Як бачимо, вистачає на золотий столик і не тільки.

Цікаво, що «рятувати» Гадзалу під час обшуку приїхав один із народних депутатів від «Батьківщини» – член бюджетного комітету ВР та слідчої комісії з розслідування фактів корупції в академії аграрних наук.

Доречі, ініціатором створення даної слідчої комісії є нардеп Анатолій Гунько, який має тісні зв’язки з «Батьківщиною» і саме він відправив свого колегу по парламенту на захист Гадзали. Такі дії Гунька абсолютно очевидні. Бо він сам з моменту обрання в парламент паразитує на ДП ДГ Іванівка – одне з підприємств академії в Чернігівській області, розташоване саме на окрузі нардепа Гунька.

Ще одне підприємство «Івківці» перебуває в Прилуцькому районі і керується нардепом Павлом Халімоном. Журналісти УП, які знайшли маєток Халімона на Печерську, не знайшли звідки в нього гроші на його придбання. Насправді все збагачення Гунька та Халімона повністю пов’язані з діяльністю на землях НААН і прямим контактом з Гадзалою. Тепер слід очікувати, що вслід на президентом НААН обшуки будуть проведені у Анатолія Гунька , Павла Халімона та інших, хто обкрадає державу під час війни.

Источник: from-ua

  • 23
  • 27.07.2023 17:17
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