Тайная жизнь газового бизнесмена-неудачника Чухно: любовь к росии, деньгам и долгам

Представитель одесской «псевдо-элиты», «выходец из народа» и любитель строить бизнес под надежным крылом российских меценатов, Вячеслав Чухно и сегодня, несмотря на войну, пытается показать себя успешным человеком.

Представитель одесской «псевдо-элиты», «выходец из народа» и любитель строить бизнес под надежным крылом российских меценатов, Вячеслав Чухно и сегодня, несмотря на войну, пытается показать себя успешным человеком. Сегодня Чухно – это конфискованные машины, арестованная недвижимость и долги. И при всем этом «раскладе» Чухно очень боится, что общественности все-таки станет известно о его мошенничестве и грязных схемах открытия сети заправок «ЕГАЗ».

Интересно, что жизнь Чухно не всегда красочная и яркая, эпизодически краски существенно тускнеют и сгущаются. К примеру, на взлете своей мошеннической карьеры бизнесмен становится известным – о нем пишут и говорят многие издания, он даже появляется на одной из ступенек «топа» завидных одесских женихов (https://dumskaya.net/news/Opredeleny_13_samyh_zavidnyh_genihov_Odessy-010956/ua/). Позже вошел и в ТОП-100 влиятельных одесситов. Заказных материалов со временем становилось все меньше, а затем они вовсе сошли на нет. Зато появляются противоположные реальные материалы и расследования. О «подвигах» Вячеслава Чухно в Одессе узнает все больше людей – ведь именно его фирмы, а также имя фигурируют в крупных аферах. Спустя время схемы «гуру» бизнеса рассматривают в судах, но об этом позже. А сейчас, по порядку:

Начала карьеры газового мошенника Вячеслава Чухно, было заложено в 1995 году. Тогда он работал простым разнорабочим автозаправки «Веста»: мыл туалеты, выполнял задачи «пистолетчика». Здесь Чухно поднялся до заместителя директора, а когда российская компания «ЛУКОЙЛ» отжала «Весту» – «оценил», что сотрудничать с мафией выгодно и стал ей прислуживать. Отметим, «Весту» «присвоил» известный в узких кругах в Одессе экс-милиционер, рейдер и бизнесмен Сурен Сардарян, имевший крупные связи на россии. В это время, по данным СМИ, Чухно и был завербован и до 2022 года ездил «на ковер» в РФ докладывать о делах. За 3 месяца до полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года Чухно провел почти 4 недели в Москве, и говорят вернулся с деньгами и задачами по вербовке по спортивной и церковной линии.

«ЕГАЗ» появился в 2005 году. Его куратором в Украине был депутат от пророссийской «Партии регионов» Игорь Рыбак, который также является представителем так называемого «донецкого» криминального клана.

Начало бизнеса и схемы

Свой бизнес Чухнов выстраивал на практике рейдерского захвата земли под строительство автогазозаправочных станций для «ЕГАЗ». Все участки, которые ему приглянулись он отжимал при помощи тогдашнего одесского прокурора, а сегодня замгенпрокурора, Дмитрия Вербицкого.

Работая по схеме: «отжима» так же и с помощью «братков» из Партии Регионов и крышевания российских криминальных кланов, он быстро «присваивал» территории, уничтожая на локациях зону благоустройства и озеленения. Чухно даже нанимал титушек. Поэтому он был уверен, что многих и даже, как выяснилось, свое руководство можно «дурить» а сам он будет распоряжаться чужим имуществом, нагло заявляя, что он здесь «хозяин». https://vlasti.info/news/10944-vladeletc_seti_egaz_vjacheslav_chuhno_setj_zapravok_rushitsja

От действий «газового афериста» пострадали как частные фирмы, так и госпредприятия. В борьбе с захватчиком десятки компаний обратились в суд, указывая на то, что согласно целевому назначению земель, на них не может быть никаких заправок. Однако достаточно много заявлений долгое время просто валялись на полках в кабинетах правоохранителей и чиновников.

Так, в числе «отжатых» участков: автомойка на улице Инглези 1/1, принадлежащая ООО «ИКС ОЙЛ», целевое назначение которого до сих пор остается «эксплуатация и обслуживание автомойки». Вместо автомойки здесь Чухно поставил газовую заправку ООО «ЕГАЗ –СЕРВИС».

(фото: издания «Власти» https://vlasti.info/news_)

В черте города за короткий срок незаконно появляется масса бочек с газом компании «ЕГАЗ»: на улице Балковская, 1в, на Краснова и на участке предприятия «Промсвязь», а также по адресу Ипподромный переулок, 1/3. О правоустанавливающих документах, конечно, речь не идет.

Суды по возврату захваченных земельных участков затянулись на долгие годы. И не удивительно, ведь в Одессе крышевали Чухно председатели Киевского районного суда Одессы Сергей Чванкин и Одесского хозсуда Наталья Богацкая. Хоть и некоторые нарушения были выявлены, друзья отмазали махинатора, а если дела доходили до столичного суда – там афериста поддерживали.

Ватное комбо

Силовой блок обеспечивал одесский криминальный авторитет Халид Мусаев и его родственник – бывший скандальный пророссийский прокурор Одесской области, член международной мафии Олег Жученко. Напомним, благодаря бездействию Жученко были оправданы пророссийские коллаборанты, принимавшие участие в антиукраинской компании в мае 2014 года. По данным СМИ, Чухно и Халид перестали общаться в начале 2023 года.

Политически и со стороны СМИ по данным издания «Открытая Украина» http://www.open-ua.net/2023/07/chuhno.html Чухно прикрывали: любительница русского мира, депутат областного совета от ОПЗЖ Тамила Афанасьева и глава местной ячейки Национального союза журналистов Украины Юрий Работин. Тут важно отметить, что еще в 2013 году именно Чухно «свел» Работина с организаторами Антимайдана Антоном Давидченко и Бессарабской народной республики Артемом Бузилой. Сегодня оба активно продвигают нарративы Кремля. Тем временем, до сих пор Работин помогает Чухно зачищать следы в интернете. И удалять негативную информацию о себе и своих долгах из информационного поля.

Отметим, связи с Тамилой Афанасьевой, которой так симпатизирует Чухно, помогали мошеннику до 2022 года закрывать все его проблемы. Она знакомит Чухно с главным «сотрудником ФСБ» в Одессе Агафангелом.

Вообще Чухно везет на личном фронте – вторая его сожительница ведет одесский телеграм-канал «Кардинал Ришелье». И в случае чего, также отводит от своего фаворита подозрения. Помимо этого, канал вещает про действия правоохранительных органов в Одессе и области в сплошном негативе.

Одиозный бизнесмен отличился и связями с Василием Шестаковым – главой Федерации самбо в россии и близким личным другом путина. По данным источника, сейчас Чухно активно пытается дистанцироваться от любых русских «привязок» и подчищает все свои грешки в сети. https://from-ua.org/obzor-pressi/643519-skrytaya-konserva-i-agent-vliyaniya-fsb-v-odesse-vyaceslav-cuxno.html

«Деньги на ветер» как появились долги

По мнению Чухно в Украине можно официально не платить кредиторам. И при этом хорошо себе зарабатывать и ни в чем не отказывать. Славик разработал и придерживался мошеннической схемы, обворовывал кредиторов по полной. Вскоре у бизнесмена стали заканчиваться финансовые ресурсы, а вместе с тем, выяснилось, что «миллионер» в долгах, как шелках. Тем временем кредиторы стали активно требовать возврата денег.

Чухно попытался оперативно «спихнуть ответственность» за большинство своих АЗС на своего помощника Александра Кара. На него также записаны и часть других бизнесов Чухно.

Только один из кредиторов требует с него 7 960 979 гривен. Деньги занимались еще в 2009 году, по курсу 8 гривен за доллар. То есть больше миллиона долларов занял и забыл вернуть Вячеслав Чухно своему вкладчику.

«Финансовой компании Авистар» он задолжал 1 млн 455 тыс. гривен, «Всеукраинскому Банку Развития» Чухно должен 1 млн грн. И это только часть долгов «газового миллионера».

У Чухно все сложно, даже с авто – одну из машин Славика, конфисковали, по нашей информации, за угон.

Компании и закономерность неудач

Согласно данным информационного ресурса Youcontrol ( https://youcontrol.com.ua/catalog/executives/ch/chukhno-viacheslav-volodymyrovych/manager/), Чухно числится в 10 компаниях руководителем, в 3 бенефициаром и в 6 основателем.

Скриншот: информационный ресурс Youcontrol

Судя по истории базы данных с каждым годом, число компаний, в которых по бумагам указывалось его имя, увеличивалось. При этом, число негативных отзывов его сотрудников об условиях труда и зарплатах – нарастало, как снежный ком. Правда их мгновенно подчищают – в этом убедились и мы, когда зашли на сайт https://antijob.net/.

Чухно – благотворитель и бизнесмен только на бумаге, а по жизни все как-то не складывается. Многие из его фирм занесены в санкционные списки, компании не платят налоги и «висят» в судах. Одно из них – «про отжатие» земли уже в Харькове, его ТОВ «Академией продуктивных и эффективных технологий». Здесь он в наглую построил капитальное строение на придомовой территории жилого дома ( https://youcontrol.com.ua/catalog/court-document/99879172/), и надеялся, что и в этой ситуации сработает одна из его рейдерских схем. Но что-то пошло не так – суд обязал афериста вернуть участок. В числе компаний Чухно ( https://vlasti.info/news/12564-chuhno_vjacheclav_chto_izvestno_o_moshennike_i_gazovom_magnate_v1) : частное малое предприятие «Алиса», проходящее по трем судебным делам, фирма числится в 8 санкционных списках. «Автогаз-Одесса» – статусный фонд 63 тыс. грн, компания также числится в 8 санкционных списках и проходит по 5 судебным делам, и таких предприятий много. (https://vlasti.info/news/10344-don_karabaco_bytovogo_gaza_vjacheslav_chuhno)

Захват одесской здравницы

Есть еще один грешок у бизнесмена-афериста. Знаменитый в Одессе памятник архитектуры – на территории санатория им. Чкалова, известный, как дача Ашкенези также попал в руки к Славику Чухно с помощью уже отработанных мошеннических схем. Он просто «отжал» территорию, привел старинное здание в упадок, и все понимают для чего это делалось. А сейчас из-за новых скопленных догов пытается всячески отбить деньги – «толкнуть» разрушенное имущество рестораторам за 13 млн грн. Хотя, на это у него спорные права.

Как попало имущество санатория к аферисту? В 1992 году Акционерное общество «Галакси» на 25 лет арендовало у санатория с последующим правом выкупа двухэтажное нежилое строение Ашкенази. Напомним, построенный в конце XIX века памятник архитектуры находится максимально близко к склонам Французского бульвара на территории «парка Маразли».

За фирмой «Галакси» стоит известный одесский бизнесмен, игрок одесского «Черноморца», которого в Одессе также знают, как околокриминального авторитета – Петр Найда. Именно он подписывал необходимые документы, в 1994 году его компания переуступила права на объект дочерней фирме «Укрэнерджи», а спустя три года (в 1997 г.) фирме одесского мошенника Чухно – ООО «Интерим сервис». Впрочем, реальные «собственники» никуда не уходили, это подтверждает и длительная деятельность на территории особняка Федерации футбола, в которой Петр Найда не последний человек.

Суды межу государственным учреждением и акционерным обществом Чухно тянулись с 2017 года (тогда и закончился срок аренды). Согласно условиям договора Чухно обязан выплатить санаторию почти 5 млн гривен.

(видео: https://fex.net/ru/s/8ss6a3p)

Как видим, обкатанные схемы Чухно в очередной раз оказались «дырявыми», все за что берется Славик, приводит к убыткам. И судя по скопленным долгам перед кредиторами и щедрому бюджету на «откат» своим партнерам» он вряд ли сможет рассчитаться и тут.

Интересный факт: согласно реестру судебных решений, сегодня приблизительный долг «успешного бизнесмена» перед клиентами, партнерам и физическими лицами составляет около 2 млн долларов.

Возможно поэтому Чухно пытается возместить средства за якобы сделанный на даче Ашкенази ремонт. Как он утверждает, на обновление памятника архитектуры в 90-х его компания потратила 90 миллионов карбованцев. Поэтому сегодня требует провести экспертизу соответствия этой суммы современным гривневым реалиям. Также компания заявила о готовности выкупить здание, с учетом данной финансовой позиции.

На фото: дача Ашкенези, 2023 год

Неудача за неудачей, и жизнь Чухно по накатанной схеме рушится. Привыкший решать дела и жить за чужой счет одесский «газовый барон» теряет свой статус и возможности.

Возникает логический вопрос: как долго все это будет продолжаться и хватит ли нажитых средств неудачнику-бизнесмену с любовью к россии в условиях войны «выйти из воды» сухим, чтобы продолжать рейдерские захваты чуждого бизнеса. Найдутся ли новые сильные и богатые спонсоры, учитывая то, что «джентльменские соглашения» Чухно с партнерами больше не действуют и от него пытаются откреститься многие его покровители.

Автор: Наталья Бачкала