Як міністр Федоров дає другу з Росії заробляти на українцях

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Як міністр Федоров дає другу з Росії заробляти на українцях
Велика війна між Україною та Росією йде вже 500 днів. За цей час наше суспільство методично очищується від всього, що пов’язано з країною-терористом.

Велика війна між Україною та Росією йде вже 500 днів. За цей час наше суспільство методично очищується від всього, що пов’язано з країною-терористом. Водночас, деякі громадяни РФ не тільки успішно ведуть бізнес в Україні, але ще й мають могутніх друзів у владних кабінетах. Знайомтеся, Сергій Токарєв.

Зараз це ім’я можна зустріти в численних рекламних публікаціях українських ЗМІ. Там Токарєв фігурує як засновник інвесткомпанії Roosh, учасник та амбасадор багатьох проектів Міністерства цифрової трансформації, засновник технологічного університету SET University, бізнесмен та АІ-візіонер. І треба віддати належне піарникам пана Сергія: свою роботу вони виконують якісно. Але виникає логічне питання: яким коштом фінансуються численні проєкти Токарєва, жоден з яких не є прибутковим? Відповідь: за рахунок нелегальних казино «Космолот» та First.

З першим уродженець росії пов’язаний через компанію Lucky Labs, яка розробляла програмне забезпечення для грального бізнесу (а де-факто – забезпечувала діяльність «Космолоту») та свого нинішнього партнера Кирила Сигиду, чия компанія з афілейт-маркетингу також вела «Космолот».

З другим – через жінку на ім’я Аніта Ярина, яка зараз є старшим юристом компанії Токарєва Roosh, а до цього була представником при реєстрації торговельних марок для організації онлайн ігор під брендом «First».

До речі, саме через гральний бізнес Сергій Токарєв 2 травня 2018 року потрапив під санкції РНБО: проти нього ввели 10 обмежень та заборонили в’їзд в країну. Тоді правоохоронні органи з’ясували, що «надприбутки від азартного бізнесу виводилися в офшорні компанії й на рахунки у РФ».

Проте, після перемоги Зеленського на виборах президента санкції з Токарєва зняли на рік раніше – в травні 2020 року. Ба більше: за місяць до цього (тобто, все ще знаходячись в «чорному списку» РНБО) він увійшов до комісії конкурсу, організованого Міністерством цифрової трансформації – і навіть збільшиш призовий фонд на мільйон гривень. І якщо голова Міністерства Михайло Федоров без докору совісті взяв нелегально зароблені гроші громадянина РФ із санкційного списку, виникає питання: чи не він як впливовий член Зе-команди місяць потому допоміг Токарєву легімітизуватися в Україні?

Звісно, можна апелювати до того, що все це було ще до великої війни. Але вторгнення, схоже, нічого не змінило у відносинах російського бізнесмена та українського політика: компанії Токарєва все так само фінансують проєкти Мінцифри, сам він не забуває відвішувати реверанси своєму товарищу при владі. А натомість «Космолот» та First продовжують без ліцензії «брити» ринок азартних ігор України.

І ще один цікавий момент. Останнім часом Федоров активно виступає за ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), мовляв, це допоможить прибрати людський чинник у видачі ліцензій. Якщо чинний регулятор зникне, контролюючу функцію забере на себе Мінцифра. А її керівнику стане ще простіше допомагати своєму приятелю з російським паспортом.

Источник: bigkyiv.com.ua

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  • 28.07.2023 16:13

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