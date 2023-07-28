У Таганрозі стався потужний вибух

У Таганрозі, одному з великих міст прифронтової Ростовської області, стався вибух.

Про це повідомляють Telegram-канали.

Його причина поки невідома, але в Telegram-каналах, які наводять фото та відео з місця подій, наводиться версія про ракетний удар.

На записах видно стовп диму, повідомляється, що у будинках вибуховою хвилею вибило шибки. Масштаб події поки що не зрозумілий.

РИА Новости пишуть, що вибух, ймовірно, стався на Банківській площі поряд із музеєм. SHOT стверджує, що постраждалі під час вибуху перебували у ресторані «Чехів сад». На місці вибуху утворилася вирва 5 на 5 метрів

Влада поки не публікувала офіційну інформацію про те, що сталося.

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