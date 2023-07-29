Буданов сказав, коли буде звільнено Крим

Буданов сказав, коли буде звільнено КримЧитати цю новину російською мовою
Українські військові скоро зможуть звільнити окупований росіянами Кримський півострів.
Про це заявив керівник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов «ТСН».
На запитання, коли ж українські війська увійдуть до Криму, керівник ГУР відповів: «Скоро».
Точної дати деокупації півострова Буданов не став називати, а лише запевнив, що це відбудеться невдовзі.
Керівник ГУР також запевнив, що розташування «вагнерівців» на території Білорусі зовсім не лякає Сили оборони України. Загрозу з боку Білорусі він назвав нереальною.
За словами Буданова, кількісного збільшення російських окупаційних військ не спостерігається.
«Їх скільки було, стільки і є. Але постійна мобілізація дозволяє постійно поповнювати понесені ними втрати», – сказав очільник ГУР.
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- 29.07.2023 06:10
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