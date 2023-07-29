Буданов сказав, коли буде звільнено Крим

Українські військові скоро зможуть звільнити окупований росіянами Кримський півострів.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов «ТСН».

На запитання, коли ж українські війська увійдуть до Криму, керівник ГУР відповів: «Скоро».

Точної дати деокупації півострова Буданов не став називати, а лише запевнив, що це відбудеться невдовзі.

Керівник ГУР також запевнив, що розташування «вагнерівців» на території Білорусі зовсім не лякає Сили оборони України. Загрозу з боку Білорусі він назвав нереальною.

За словами Буданова, кількісного збільшення російських окупаційних військ не спостерігається.

«Їх скільки було, стільки і є. Але постійна мобілізація дозволяє постійно поповнювати понесені ними втрати», – сказав очільник ГУР.