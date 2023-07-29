Мінцифра Федорова бере гроші в російського бізнесмена зі списку СНБО

За два тижні до вторгення Росії в Україні запрацював сервіс «Дія.Сіті» - лояльний правовий та податковий простір для IT-бізнесу.

За два тижні до вторгення Росії в Україні запрацював сервіс «Дія.Сіті» – лояльний правовий та податковий простір для IT-бізнесу. Нещодавно до проекту приєднався 600-й учасник. Не дивно, що серед такої кількості поважних компаній загубилася як мінімум одна, яка має бенефіціаром громадянина РФ. Який – за дивним співпадінням – є товарищем голови Мінцифри Михайла Федорова.

Мова йде про Roosh (ТОВ «Рууш»). Як сказано на сайті компанії, вона «запускає власні стартапи і tech-ініціативи, інвестує в амбітні проєкти з усього світу і будує технологічну екосистему, фокусуючись на штучному інтелекті та машинному навчанні». Звучить солідно, еге ж? Згідно з даними Opendata, Roosh стала частиною Дія.Сіті 16 березня цього року. А ще там вазано, що на момент вторгення вона мала власників із росії

Мова йде про бенефіціара, співзасновника та партнера компанії – Сергія Токарєва. Сьогодні ЗМІ згадують його як інвестора та успішного IT-бізнесмена, та в 2018 році він потрапив під санкції РНБО за фінансування тероризму та виведення капіталу в РФ через нелегальні онлай-казино, зокрема – «Космолот» і PokerMatch.

Проте після того, як Михайло Федоров увійшов у новий уряд, Токарєв різко повернувся до публічного життя та долучився до проектів Мінцифри, в тому числі – як спонсор. Врешті решт таке партнерство зацікавило журналістів – і влітку минулого року Федоров підтвердив, що Токарєв намагається отримати українське громадянство. Тоді міністр також завив, що компанії з російським шлейфом не зможуть стати частиною Дія.Сіті.

«Перед тим, як стають резидентами Дія City, є перевірка в реєстрах, чи не має там серед власників російських активів, громадян Росії. Якщо людина якось дотична до російського бізнесу, ця компанія точно не може бути в Дія City, якщо в неї власник росіянин. Якщо вони якось пов‘язані з тим або з іншою юридичною особою увійшли в Дія City, цим повинні займатися правоохоронні органи», – наголосив посадовець (до речі, з сайту «Лівого берега» ця новина чомусь зникла).

Однако факти протиречать словам міністра: вже 16 березня 2023 року Roosh стала частиною Дія.Сіті, маючи засновником людину з чинним паспортом країни-агресора. Як це можливо? Скоріш за все, загальні правила не розповсюджуються на «своїх». Навіть під час війни з країною, де Токарєв досі володіє великою кількістю нерухомості.

Як випливає зі слів міністра, тепер цією ситуацією повинні займатися правоохоронні органи. Сподіваємося, згодом вони зможуть дати відповідь на питання, чи допоміг Федоров російському бізнесмену інтегруватися в українську бізнес-спільноту та ще й отримувати від держави податкові пільги.