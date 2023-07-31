Ждете новый Мортал Комбат?

В мае 2023 вышел тизер к новой игре в серии Mortal Kombat. Это уже 12 часть серии, однако предстоящая игра не является продолжением истории, а начинает ее заново.

В мае 2023 вышел тизер к новой игре в серии Mortal Kombat. Это уже 12 часть серии, однако предстоящая игра не является продолжением истории, а начинает ее заново. Последние года игропром, как и кинопром, часто ностальгирует на чувствах пользователей. Почему идет такая тенденция и что ждать от нового МК выясним вместе с 1 win!

Почему последнее время так много ремейков и перезапусков

Как многим известно, 1win бк очень любит онлайн игры и следит за последними новостями игроделов. Вы тоже замечали, что в последние года стало весьма много одних и тех же знакомых сюжетов, поданных под разными соусами? С чем же это может быть связано?

Все просто. Игра на чувстве ностальгии – это всегда выигрышная стратегия для компаний. Такой продукт однозначно взлетит, а значит фактически риска в запуске нет. Кроме того, если это перезапуск вселенной, как это делает Мортал Комбат, а не ремейк, как у серии Resident Evil, то это дает мощный буст в создании последующих игр серии.

Перезапуски не требуют никакого риска. Это уже протоптанная дорога, которую нужно лишь немного привести в хороший вид. Перезапуски вселенных – это одновременно и выигрышный вариант по сравнению с ремейками, но одновременно и очень скользкий. Ремейк никак не повредит общей картине онлайн игры, а вот перезапуск может. При том отметим, что предстоящий перезапуск не первый в серии игры.

Смогут ли NetherRealm Studios сохранить тонкую грань ткани вселенной Мортал Комбат и не нарушить целостность серии? Скоро увидим это!

Что нам успели показать и чего стоит ждать от новой Mortal Kombat

Выпущенный тизер и аккаунты инсайдеров в социальных сетях – это пока что все, что у нас есть. Показали в официальном тизере не так уж много. Нам не раскрыли подробности изменения в сюжете или добавлении новых лиц, которые однозначно будут.

Однозначно будет новая улучшенная боевая система и еще несколько, помимо привычных всем, режимов боев. Инсайдеры сообщают, что первая шестерка дополнительных героев уже известна. В их список войдут Миротворец, Такеда, Омни Мен, Эрмак, Хоумлендер и Куан Чи. Список всем любителям серии знаком и, конечно же, это не все старые имена, которые мы еще услышим.

Также известны имена некоторых камео, такие как – Хамелеон, Мавадо, Тремор, Ферра. Джонни Кейдж, внешность которому даст бельгийский актер Жан Клод Ван Дамм, вероятно будет в с основном ростере. Интересная особенность, что внешность этого героя должен был получить один из бойцов еще в самой первой части серии Mortal Kombat, однако осуществится эта идея только в 2023 году.

На каких устройствах выйдет новый Мортал Комбат

Новая игра от NetherRealm Studios готовится выйти сразу на несколько платформ, а не стать эксклюзивом. Готовится выход на ПК платформу, Play Station 5, Xbox series X, а также Nintendo Switch. Последний вариант вероятно будет предназначен для облачного гейминга. Успели слить и предполагаемые ценники на пакеты игры.

Как и у всех игр нового времени, Мортал комбат предусматривает несколько пакетов для игроков: Стандарт, Премиум и Коллекционное издание. Для стандарта предусматривается только базовая игра. Стандарт по мнению инсайдеров будет стоит почти 70 долларов, вариант облачного гейминга будет немного дешевле. Для Премиума чаще всего это дополнительные вещи в игре или премиальные герои. За премиум по мнению инсайдеров компания будет запрашивать почти 110 долларов.

Коллекционное издание же предназначено для самых ярых фанатов серии. Обычно, в коллекционном издании помимо интересных вещей в самой игре дают и подарочные наборы самому игроку, в которых нередко бывают полезные и красивые вещи, вроде фирменной фляги героя. Такой пакет игры никогда не стоит дешево, так и здесь, по сообщению инсайдеров отдать нужно почти 250 долларов.

Жди новый Мортал Комбат вместе с 1вин!

Пусть новая игра и выходит скоро, однако до момента выхода еще долго. Как на счет оценить турниры по другим онлайн играм? В распоряжении есть CS:GO, а скоро и КС2, Dota2, LOL, King of Glory, FIFA, Valorant, Call of Duty и еще десяток игр!

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Общее мнение о выходе новой Мортал комбат и об 1win бк

Новый Mortal Kombat выйдет уже осенью 2023 года, ждать осталось совсем немного. Посмотрим, сыграет ли ставка на перезапуск вселенной или это окажется не самым удачным ходом компании. Надеемся, что игра будет просто шикарной. Пока мы ждем выхода игры, вы всегда можете оценить другие онлайн игры, в том числе и на сайте 1 win.

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