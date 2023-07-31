Українські військові б’ють росіян ракетами від Кім Чен Ына

Днями британська газета Financial Times опублікувала репортаж з України, де артилеристи ЗСУ використовують північнокорейські ракети для стрілянини із систем «Град».

Про це пише Bild.

Самі військові розповіли, що ці ракети вилучено з морського судна «дружньою державою». Радник міністра оборони України Юрій Сак заявив, що вони могли бути захоплені у російської армії. За словами українських артилеристів, ці ракети зроблені у 1980-х — 1990-х роках, «дуже ненадійні і іноді роблять шалені речі».

«Насправді Кім Чен Ин хотів передати своєму приятелю Володимиру Путіну любовне привітання з Пхеньяну. Але воно потрапило не в ті руки», – пише оглядач BILD Нільс Коттманн, називаючи це «провалом осі Пхеньян-Москва».

«Важко уявити собі ще болючіше викриття для Кіма з Кореї та його приятеля-диктатора в Кремлі. Усього три дні тому міністр оборони РФ Сергій Шойгу відвідав Пхеньян і разом із Кім Чен Ином сформував нову «вісь зла»» – додав журналіст.