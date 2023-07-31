ЗМІ оприлюднили список підприємств агрохолдинга ”АСТ” Колесника, пов’язаних з Медведчуком

Читати цю новину російською мовою
ЗМІ оприлюднили список підприємств агрохолдинга ”АСТ” Колесника, пов’язаних з Медведчуком
Близько 60 українських агропідприємств прямо або опосередковано можуть бути пов’язані з обвинуваченим у держзраді екс-лідером партії ”ОПЗЖ” Віктором Медведчуком, який перебуває у РФ.

Близько 60 українських агропідприємств прямо або опосередковано можуть бути пов’язані з обвинуваченим у держзраді екс-лідером партії ”ОПЗЖ” Віктором Медведчуком, який перебуває у РФ. Про це повідомляє Лента-юа.

Видання вказує, що російський бізнес Медведчука перебуває під українськими санкціями ще з 2021 року, а СБУ звернуло увагу та заарештувало в рамках кримінальних проваджень частки дружини Медведчука Оксани Марченко в низці українських підприємств, зокрема припортової інфраструктури в Одеській області. Однак, поза увагою правоохоронців та Ради національної безпеки та оборони України залишається агробізнес Медведчука, який, за даними ЗМІ та слідства, кум Путіна використовував для освоєння російських грошей.

Ряд аграрних компаній прямо пов’язані з Медведчуком: вони оформлені на Оксану Марченко та Богдана Козака, рідного брата найближчого соратника Медведчука Тараса Козака. Це приватне сільськогосподарське підприємство ”Оскар”, ПП ”Галичина-Органік”, ПАП ”Колос”, ТОВ ”Ландрас-Агро”, ТОВ ”Галицька аграрна компанія”, ПАП ”Роднічок”, ПП ”Галагробізнес МЗ” та ТОВ ”МБК Агротехніка”.

Більшість з них зареєстровані за адресою місто Київ, вулиця Тулузи 11-а. ”Фізично знайти якусь будівлю чи приміщення за цією адресою неможливо. Зате за цією ж ”віртуальною” адресою можна знайти ще ряд аграрних підприємств, які формально не зареєстровані на Марченко чи Козака, але, скоріш за все, є пов’язаними з ними”, — йдеться в публікації.

Мова про ТОВ ”Агро Істейт”, ТОВ ”Інновагро”, ТОВ ”Технагро” та ТОВ ”Монтеверде”. Останні три на сьогодні мають іншу адресу реєстрації, але ще нещодавно були зареєстровані за адресою підприємств Оксани Марченко. А от ТОВ ”Агро Істейт” й досі по сьогодні зареєстраване за цією адресою. Бенефіціаром цих компаній є Колесник Єкатерина Дмитрівна, яка є співзасновником ТОВ ”Клубний дім ”Діамант”, співзасновником якого також є Оксана Марченко, дружина Віктора Медведчука.

Окрім вказаних компаній на Єкатерину Колесник записані ще майже 50 агрофірм із земельним банком у 45 тисяч гектар, що спеціалізуються на виробництві та експорті сої, кукурудзи та соняшнику, список яких наведено у публікації. Всі вони об’єднані у агрохолдинг ”АСТ”, власником якого є Дмитро Колесник, батько Єкатерини Колесник, щодо якого у квітні 2022 року поліція відкривала кримінальне провадження за статею ”Посягання на територіальну цілісніть України”.

Источник: Власти.нет

  • 0
  • 31.07.2023 11:25

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Україна
11:25
ЗМІ оприлюднили список підприємств агрохолдинга ”АСТ” Колесника, пов’язаних з Медведчуком
Світ
10:10
Ждете новый Мортал Комбат?
Україна
06:35
Росіяни вночі вдарили ракетами по Харкову
Світ
07:10
Вночі Москву атакували безпілотники. Відео
Україна
11:29
В Казачій бухті окупованого Криму вибухнув склад боєприпасів
Україна
11:12
Мінцифра Федорова бере гроші в російського бізнесмена зі списку СНБО
Україна
06:10
Буданов сказав, коли буде звільнено Крим
Світ
16:46
У Таганрозі стався потужний вибух
Україна
16:35
Саид Джавид открывает реабилитационный центр. Занимается здравоохранением в Харькове
Україна
16:13
Як міністр Федоров дає другу з Росії заробляти на українцях
Україна
08:57
Тайная жизнь газового бизнесмена-неудачника Чухно: любовь к росии, деньгам и долгам
Світ
07:01
Україна може отримати перші танки Abrams у вересні
Світ
06:25
Вночі невідомий безпілотник атакував Москву
Україна
17:17
СБУ провела обшук у президента Національної академії аграрних наук Ярослава Гадзали: Гунько та Халімон наступні
Світ
07:51
Військові Нігера повалили президента та закрили кордони країни
Світ
06:39
Український контрнаступ перейшов у нову фазу: названо напрям основного удару
Світ
15:29
Росія закликала Африку разом боротися із доларом
Україна
15:08
ЗСУ спростували інформацію про втрату трьох населених пунктів у Луганській області
Україна
07:01
Росіяни атакували “Шахедами” Харківщину: є влучання в промислові об’єкти
Світ
17:25
Ставки на бокс: стратегии, виды, особенности
Світ
15:16
У Держдумі РФ хочуть підняти призовний вік до 50 років
Світ
12:37
Базовые масла и присадки моторного масла: разница в компонентах
Світ
11:06
Росіяни заявили про атаку українських морських безпілотників на військовий корабель
Україна
07:11
Це не комп’ютерна гра: Резніков пояснив, чому контрнаступ відстає від графіка
Україна
06:53
Вночі росіяни атакували Київ “Шахедами”

Головне

Світ
16:46
У Таганрозі стався потужний вибух
Світ
07:51
Військові Нігера повалили президента та закрили кордони країни
Україна
06:53
Вночі росіяни атакували Київ “Шахедами”
Україна
07:13
Вночі в багатьох містах Криму лунали вибухи
Світ
12:22
Лукашенко заявив, що вагнерівці з Білорусі рвуться до Польщі
Україна
09:07
Росіяни обстріляли Нью-Йорк: є загиблі
Світ
13:50
В Росії затримали Гіркіна: в його квартирі проводять обшук
Україна
06:46
Міністр культури Ткаченко подав у відставку
Україна
07:15
Окупанти знов обстріляли ракетами Одессу: є руйнування і постраждалі
Україна
07:12
У Криму горить та вибухає склад боєприпасів
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
ЗМІ оприлюднили список підприємств агрохолдинга ”АСТ” Колесника, пов’язаних з Медведчуком
Україна
31.07.2023 11:25
ТОР
Ждете новый Мортал Комбат?
Світ
31.07.2023 10:10
ТОР
Росіяни вночі вдарили ракетами по Харкову
Україна
31.07.2023 06:35

Популярне

ТОР
Росіяни вночі вдарили ракетами по Харкову
31.07.2023 06:35
ТОР
Вночі Москву атакували безпілотники. Відео
30.07.2023 07:10
ТОР
В Казачій бухті окупованого Криму вибухнув склад боєприпасів
29.07.2023 11:29

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2023, «VLASTI.NET»"
Казино України - топ рейтинг