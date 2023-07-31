ЗМІ оприлюднили список підприємств агрохолдинга ”АСТ” Колесника, пов’язаних з Медведчуком

Близько 60 українських агропідприємств прямо або опосередковано можуть бути пов’язані з обвинуваченим у держзраді екс-лідером партії ”ОПЗЖ” Віктором Медведчуком, який перебуває у РФ.

Близько 60 українських агропідприємств прямо або опосередковано можуть бути пов’язані з обвинуваченим у держзраді екс-лідером партії ”ОПЗЖ” Віктором Медведчуком, який перебуває у РФ. Про це повідомляє Лента-юа.

Видання вказує, що російський бізнес Медведчука перебуває під українськими санкціями ще з 2021 року, а СБУ звернуло увагу та заарештувало в рамках кримінальних проваджень частки дружини Медведчука Оксани Марченко в низці українських підприємств, зокрема припортової інфраструктури в Одеській області. Однак, поза увагою правоохоронців та Ради національної безпеки та оборони України залишається агробізнес Медведчука, який, за даними ЗМІ та слідства, кум Путіна використовував для освоєння російських грошей.

Ряд аграрних компаній прямо пов’язані з Медведчуком: вони оформлені на Оксану Марченко та Богдана Козака, рідного брата найближчого соратника Медведчука Тараса Козака. Це приватне сільськогосподарське підприємство ”Оскар”, ПП ”Галичина-Органік”, ПАП ”Колос”, ТОВ ”Ландрас-Агро”, ТОВ ”Галицька аграрна компанія”, ПАП ”Роднічок”, ПП ”Галагробізнес МЗ” та ТОВ ”МБК Агротехніка”.

Більшість з них зареєстровані за адресою місто Київ, вулиця Тулузи 11-а. ”Фізично знайти якусь будівлю чи приміщення за цією адресою неможливо. Зате за цією ж ”віртуальною” адресою можна знайти ще ряд аграрних підприємств, які формально не зареєстровані на Марченко чи Козака, але, скоріш за все, є пов’язаними з ними”, — йдеться в публікації.

Мова про ТОВ ”Агро Істейт”, ТОВ ”Інновагро”, ТОВ ”Технагро” та ТОВ ”Монтеверде”. Останні три на сьогодні мають іншу адресу реєстрації, але ще нещодавно були зареєстровані за адресою підприємств Оксани Марченко. А от ТОВ ”Агро Істейт” й досі по сьогодні зареєстраване за цією адресою. Бенефіціаром цих компаній є Колесник Єкатерина Дмитрівна, яка є співзасновником ТОВ ”Клубний дім ”Діамант”, співзасновником якого також є Оксана Марченко, дружина Віктора Медведчука.

Окрім вказаних компаній на Єкатерину Колесник записані ще майже 50 агрофірм із земельним банком у 45 тисяч гектар, що спеціалізуються на виробництві та експорті сої, кукурудзи та соняшнику, список яких наведено у публікації. Всі вони об’єднані у агрохолдинг ”АСТ”, власником якого є Дмитро Колесник, батько Єкатерини Колесник, щодо якого у квітні 2022 року поліція відкривала кримінальне провадження за статею ”Посягання на територіальну цілісніть України”.