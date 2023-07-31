Суд у Москві заарештував російські активи Ахметова

Басманний районний суд Москви заарештував активи українського мільярдера Ріната Ахметова у кримінальній справі щодо фінансування тероризму (частина 1.1 статті 205.1 КК РФ).

Про це повідомляє «Комерсант».

Слідчий комітет РФ розслідує кримінальну справу із вересня 2020 року, стверджує видання. Згідно з матеріалами справи, з квітня 2022 року невстановлені особи з числа керівників та бенефіціарів компанії Ріната Ахметова SCM Holdings Limited (до неї входять гірничо-металургійна група «Метінвест») спонсорували українську армію та підрозділ «Азов». За версією слідства, спонсорування української армії здійснювалося, зокрема, і за рахунок грошей, що надходять з Росії.

За даними видання, йдеться про десятки мільйонів рублів, перераховані компанією «Метінвест Євразія» до Першого міжнародного українського банку, кінцевим бенефіціаром якого також є Ахметов. У зв’язку з цим СК звернувся до Басманного районного суду Москви з клопотанням про арешт активів російської «дочки» «Метінвесту».

«Метінвест Євразія» належать краснодарський пансіонат «Гірник» та бєлгородське ТОВ «Бєлгородметалоснаб». Після початку повномасштабного вторгнення в Україну у неї різко впала виручка. За підсумками минулого року прибуток «Метінвест Євразія» знизився на 74%, а збиток склав 1,9 мільярда рублів.

Слідство вважає, що активи структур Ахметов призначалися на фінансування української армії. Суд погодився з доводами слідства і заарештував десятки об’єктів нерухомості в Севастополі та Бєлгороді, частки компанії «Метінвест Євразія» в її російських «дочках», кілька автомобілів, а також десятки мільйонів рублів на рахунках організацій, що фігурують у справі.