Вночі «шахеди» атакували Харків: є руйнування та постраждалий

Вночі росіяни атакували Харків за допомогою дронів-камікадзе, два з яких влучили в навчальний заклад та спортивний об'єкт, на якому було поранено охоронця.

За словами прессекретаря обласної прокуратури Дмитра Чубенка, пораненого госпіталізовано.

Говорячи про влучання в училище та «спортивний об’єкт», Чубенко сказав слова «зокрема». Куди ще влучили дрони, він не повідомив.

За словами начальника поліції області Володимира Тимошка, які наводить Суспільне Харків, «шахедів» було шість чи сім, кілька з них збила ППО.

«Б’ють хаотично по місту, по об’єктам, які можуть дістати. Цивільні, не цивільні, інфраструктура, об’єкти енергетики – все, куди можуть влучити», – пояснив він.

Кореспондент видання передає, що у центральній частині будівлі училища, куди влучив дрон, зруйновано два з трьох поверхів. У будівлі на момент удару нікого не було.