Гострі фази запалення: особливості діагностики

Запальні процеси будь-якого походження провокують вироблення печінкою неспецифічного маркера — C-реактивного білка (CРБ).

Запальні процеси будь-якого походження провокують вироблення печінкою неспецифічного маркера — C-реактивного білка (CРБ). Він стимулює роботу імунної системи організму, змушуючи її боротися з патогенними мікроорганізмами чи продуктами, що утворюються внаслідок розпаду травмованих тканин.

Коли потрібно здавати аналіз на CРБ

Показник CРБ не є специфічним і не дає конкретної інформації про локалізацію чи причину захворювання. Однак з його допомогою можна визначити наявність травми, запалення чи інфекції. А за концентрацією — ступінь ураження та активність розвитку запального процесу. Водночас зниження кількості C-реактивного білка свідчить про ефективність призначеного методу лікування.

Діагностику за допомогою CРБ можуть призначити за наявності:

ризику розвитку хвороб серцево-судинної системи;

ішемії чи гіпертонії;

інфаркту міокарда, інфекційних захворювань чи інших гострих станів;

посттравматичного, післяопераційного стану.

Також аналіз є ефективним методом контролю за процесом лікування інфекційних захворювань. Пневмонія та хвороби серця — одні з найрозповсюдженіших хвороб, для діагностики яких використовують метод C-реактивного білка.

Для показника С-реактивний білок норма становить 0–5 мг/л. Перевірити, чи є відхилення, можна в лабораторіях Esculab. На виконання дослідження знадобиться не більше ніж один робочий день. Замовити процедуру можна онлайн через форму на сайті. Також є можливість запросити фахівця додому для забору крові.

Діагностика за результатами аналізу

Підвищення рівня C-реактивного білка може свідчити про:

інфекції — бактеріального, вірусного, грибкового чи паразитарного походження;

запалення;

аутоімунні захворювання;

деякі форми цукрового діабету;

тиреоїдит;

системний вовчак;

розсіяний склероз.

Щоб отримати достовірні результати, за 8–12 годин до забору матеріалу необхідно відмовитися від вживання їжі. Протягом цього часу не можна пити солодкі та газовані напої. За 30–60 хвилин не палити. За 2–3 доби до дослідження важливо уникати фізичних та емоційних перевантажень.

Статини, жарознижувальні, знеболювальні та нестероїдні протизапальні препарати можуть штучно знизити рівень білка в крові. Фізичні навантаження можуть спричинити мікротравми м’язової тканини, що стане причиною підвищення концентрації CРБ. Імпланти та трансплантати, а також вживання жирної їжі чи алкоголю також можуть призвести до хибних результатів аналізу.