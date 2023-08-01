Гострі фази запалення: особливості діагностики

Читати цю новину російською мовою
Гострі фази запалення: особливості діагностики
Запальні процеси будь-якого походження провокують вироблення печінкою неспецифічного маркера — C-реактивного білка (CРБ).

Запальні процеси будь-якого походження провокують вироблення печінкою неспецифічного маркера — C-реактивного білка (CРБ). Він стимулює роботу імунної системи організму, змушуючи її боротися з патогенними мікроорганізмами чи продуктами, що утворюються внаслідок розпаду травмованих тканин.

Коли потрібно здавати аналіз на CРБ

Показник CРБ не є специфічним і не дає конкретної інформації про локалізацію чи причину захворювання. Однак з його допомогою можна визначити наявність травми, запалення чи інфекції. А за концентрацією — ступінь ураження та активність розвитку запального процесу. Водночас зниження кількості C-реактивного білка свідчить про ефективність призначеного методу лікування.

Діагностику за допомогою CРБ можуть призначити за наявності:

  • ризику розвитку хвороб серцево-судинної системи;
  • ішемії чи гіпертонії;
  • інфаркту міокарда, інфекційних захворювань чи інших гострих станів;
  • посттравматичного, післяопераційного стану.

Також аналіз є ефективним методом контролю за процесом лікування інфекційних захворювань. Пневмонія та хвороби серця — одні з найрозповсюдженіших хвороб, для діагностики яких використовують метод C-реактивного білка.

Для показника С-реактивний білок норма становить 0–5 мг/л. Перевірити, чи є відхилення, можна в лабораторіях Esculab. На виконання дослідження знадобиться не більше ніж один робочий день. Замовити процедуру можна онлайн через форму на сайті. Також є можливість запросити фахівця додому для забору крові.

Діагностика за результатами аналізу

Підвищення рівня C-реактивного білка може свідчити про:

  • інфекції — бактеріального, вірусного, грибкового чи паразитарного походження;
  • запалення;
  • аутоімунні захворювання;
  • деякі форми цукрового діабету;
  • тиреоїдит;
  • системний вовчак;
  • розсіяний склероз.

Щоб отримати достовірні результати, за 8–12 годин до забору матеріалу необхідно відмовитися від вживання їжі. Протягом цього часу не можна пити солодкі та газовані напої. За 30–60 хвилин не палити. За 2–3 доби до дослідження важливо уникати фізичних та емоційних перевантажень.

Статини, жарознижувальні, знеболювальні та нестероїдні протизапальні препарати можуть штучно знизити рівень білка в крові. Фізичні навантаження можуть спричинити мікротравми м’язової тканини, що стане причиною підвищення концентрації CРБ. Імпланти та трансплантати, а також вживання жирної їжі чи алкоголю також можуть призвести до хибних результатів аналізу.

Источник: Власти.нет

  • 0
  • 01.08.2023 08:27

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Світ
08:27
Гострі фази запалення: особливості діагностики
Світ
07:06
Знову по вежі IQ у Москва-сіті: столицю РФ атакували безпілотники
Україна
06:48
Вночі «шахеди» атакували Харків: є руйнування та постраждалий
Світ
19:26
Суд у Москві заарештував російські активи Ахметова
Україна
14:57
Українські військові б’ють росіян ракетами від Кім Чен Ына
Україна
11:25
ЗМІ оприлюднили список підприємств агрохолдинга ”АСТ” Колесника, пов’язаних з Медведчуком
Світ
10:10
Ждете новый Мортал Комбат?
Україна
06:35
Росіяни вночі вдарили ракетами по Харкову
Світ
07:10
Вночі Москву атакували безпілотники. Відео
Україна
11:29
В Казачій бухті окупованого Криму вибухнув склад боєприпасів
Україна
11:12
Мінцифра Федорова бере гроші в російського бізнесмена зі списку СНБО
Україна
06:10
Буданов сказав, коли буде звільнено Крим
Світ
16:46
У Таганрозі стався потужний вибух
Україна
16:35
Саид Джавид открывает реабилитационный центр. Занимается здравоохранением в Харькове
Україна
16:13
Як міністр Федоров дає другу з Росії заробляти на українцях
Україна
08:57
Тайная жизнь газового бизнесмена-неудачника Чухно: любовь к росии, деньгам и долгам
Світ
07:01
Україна може отримати перші танки Abrams у вересні
Світ
06:25
Вночі невідомий безпілотник атакував Москву
Україна
17:17
СБУ провела обшук у президента Національної академії аграрних наук Ярослава Гадзали: Гунько та Халімон наступні
Світ
07:51
Військові Нігера повалили президента та закрили кордони країни
Світ
06:39
Український контрнаступ перейшов у нову фазу: названо напрям основного удару
Світ
15:29
Росія закликала Африку разом боротися із доларом
Україна
15:08
ЗСУ спростували інформацію про втрату трьох населених пунктів у Луганській області
Україна
07:01
Росіяни атакували “Шахедами” Харківщину: є влучання в промислові об’єкти
Світ
17:25
Ставки на бокс: стратегии, виды, особенности

Головне

Україна
06:48
Вночі «шахеди» атакували Харків: є руйнування та постраждалий
Світ
16:46
У Таганрозі стався потужний вибух
Світ
07:51
Військові Нігера повалили президента та закрили кордони країни
Україна
06:53
Вночі росіяни атакували Київ “Шахедами”
Україна
07:13
Вночі в багатьох містах Криму лунали вибухи
Світ
12:22
Лукашенко заявив, що вагнерівці з Білорусі рвуться до Польщі
Україна
09:07
Росіяни обстріляли Нью-Йорк: є загиблі
Світ
13:50
В Росії затримали Гіркіна: в його квартирі проводять обшук
Україна
06:46
Міністр культури Ткаченко подав у відставку
Україна
07:15
Окупанти знов обстріляли ракетами Одессу: є руйнування і постраждалі
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Гострі фази запалення: особливості діагностики
Світ
01.08.2023 08:27
ТОР
Знову по вежі IQ у Москва-сіті: столицю РФ атакували безпілотники
Світ
01.08.2023 07:06
ТОР
Вночі «шахеди» атакували Харків: є руйнування та постраждалий
Україна
01.08.2023 06:48

Популярне

ТОР
Росіяни вночі вдарили ракетами по Харкову
31.07.2023 06:35
ТОР
Вночі «шахеди» атакували Харків: є руйнування та постраждалий
01.08.2023 06:48
ТОР
Знову по вежі IQ у Москва-сіті: столицю РФ атакували безпілотники
01.08.2023 07:06

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2023, «VLASTI.NET»"
Казино України - топ рейтинг