Роскошная новинка

На отечественном рынке кальянокурения постоянно появляются новые бренды.

Традиционные лидеры уступают место украинским производителям курительных смесей.

Кальянный табак 4.20 Light стал несомненным фаворитом среди легких набивок. Он

обладает ярким вкусом и замечательными курительными свойствами. Благодаря этому,

украинские табаки для кальяна купить в Киеве стало еще инересней.

Из чего производят табак 4.20

Днепропетровский табачный бренд 4:20 производит миксы различной крепости. Есть 2

линейки:

умеренно крепкие набивки;

легкие смеси.

Ассортимент некрепких миксов насчитывает более 35 оригинальных вкусовых

композиций. Все они изготовлены из премиального табачного листа Virginia Gold,

высушенного по специальной технологии, с добавлением натуральных ароматизаторов и

патоки. В составе смесей нет жидкого никотина, поэтому курятся они очень приятно и

мягко, без горлового удара.

Характерные особенности

Знатоки, которые произвели дегустацию новинки, утверждают, что этот табак по своим

характеристикам не уступает легендарным Щербетли или Дейли Хука. Он отличается:

длительным периодом курения;

отменной дымностью;

прекрасной термостойкостью;

замечательными вкусовыми качествами;

неординарной палитрой аромок;

насыщенностью;

удобной упаковкой;

комфортной фасовкой;

приемлемой стоимостью.

Если стандартные легкие курительные смеси уже не вызывают восторга, стоит

попробовать украинскую новинку — кальянный табак 4.20 Light.

Вкусовое разнообразие

Днепропетровские мастера подготовили обширную коллекцию аромок, которая способна

удовлетворить даже утонченных гурманов. Есть фруктовые, ягодные, коктейльные,

десертные набивки. По мнению экспертов, лучшими в линейке Light являются:

Летний вайб. Это чудесное сочетание апельсинового фреша, медового арбуза и

освежающей жевательной резинки;

освежающей жевательной резинки; Леди киллер. Освежающий ягодный коктейль, который подарит много позитивных

эмоций;

эмоций; Синнабон. Сливочно-сладкая сдобная булочка прекрасно заходит с чаем;

Энергетический напиток. Знаменитый Ред Булл обрел новую жизнь в курительных

миксах;

миксах; Рафаелло. Изысканный аромат кокоса и легкая нежность сливочного крема пленяют

сердце с первой затяжки.

Каким бы ни был Ваш выбор, можете быть уверенными в идеальности табака для кальяна 4.20.

Как раскуривать табачные миксы 4.20

Особых правил набивки нет. Этот универсальный табак прекрасно курится на любых

кальянах, для него не нужна специальная чаша. Смесь не требует дополнительной

подготовки или акклиматизации. Для хорошего покура достаточно просто открыть банку,

наложить в чилим нужное количество смеси и раскурить на 3-4 углях. Даже начинающий

курильщик легко справится с этим нехитрым алгоритмом.

Где купить отечественный табак

Кальянный интернет-магазин Tabacoff предлагает приобрести брендовый табак для

кальяна 4.20 по наиболее выгодной в Украине цене. В каталоге также представлены

кальяны лучших производителей, аксессуары и комплектующие к ним, уголь и

сопутствующие товары, которые помогут превратить заурядный покур в дымное

пиршество.