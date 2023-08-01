Під Москвою масштабна пожежа: горять склади

Під Москвою масштабна пожежа: горять складиЧитати цю новину російською мовою
Масштабна пожежа спалахнула у підмосковних Люберцях, вогонь охопив промислову зону.
Про це повідомляє Telegram-канал SHOT.
Російські ЗМІ пишуть, що вогонь спалахнув у районі Котельников у промзоні, де переважно знаходяться автосервіси. На місці працюють екстрені служби.
Пізніше Telegram-канали повідомили, що, за попередніми даними, спалах виник на території компанії «Артбуд». Вона займається виробництвом та продажем будівельних матеріалів.
На опублікованих кадрах видно, що пожежа досить потужна, оскільки над містом здіймаються клуби чорного диму.
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- 01.08.2023 14:04
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