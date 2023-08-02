Вночі ворог атакував дронами Одещину: спалахнули пожежі

Російські окупанти вночі 2 серпня атакували ударними безпілотниками портову і промислову інфраструктуру на півдні Одеської області, спалахнули пожежі, пошкоджено елеватор.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

“Внаслідок атаки на об’єктах портової та промислової інфраструктури регіону виникли пожежі, пошкоджено елеватор. На місці працюють всі відповідні служби», – написав він у Telegram.

За словами Кіпера, станом на 05:30 даних про постраждалих не надходило.