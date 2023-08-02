У Кишиневі автомобіль протаранив російське посольство

Вранці 2 серпня, близько 06:00, водій за кермом Mercedes протаранив ворота посольства Російської Федерації в Кишиневі, після чого втік з місця дорожньої пригоди.

Про це повідомили у поліції Молдови.

Транспортний засіб було одразу ж виявлено на трасі до Страшені, але незважаючи на вимоги поліцейських зупинитися, водій продовжив рух, зачепивши ще дві машини на маршруті (без жертв).

Зрештою його примусово зупинили співробітники поліції у Страшенському районі.