ЗСУ відмовилися від американської тактики наступу

Українські бригади ЗСУ, які проходили навчання у країнах НАТО, перестали під час наступу на фронті використовувати американську тактику ведення бойових дій та повернулись до тактики, "яку знають найкраще".

Про це пише The New York Times.

Видання зазначає, що українське військове командування змінило тактику, зосередившись на виснаженні російських військ артилерією та ракетами великої дальності замість того, щоб штурмувати мінні поля під вогнем. На півдні країни відбувається нарощування військ, а друга хвиля сил, навчених Заходом, починає переважно невеликі атаки, щоб пробити російські лінії оборони.

Але перші результати нової тактики були неоднозначними. Попри те, що українські війська відвоювали кілька сіл, вони ще не досягли масштабних досягнень, які характеризували їхні успіхи у Херсоні та на Харківщині минулої осені.

«Сам контрнаступ не провалився, але він затягнеться на кілька місяців до осені», – сказав старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир Майкл Кофман, який нещодавно побував на передовій.

Американські офіційні особи стурбовані тим, що повернення України до своєї старої тактики може призвести до того, що вона буде витрачати дорогоцінні постачання боєприпасів, що може зіграти на руку Путіну та поставити Україну в невигідне становище у війні на виснаження.

Деякі аналітики сумніваються, чи ця друга хвиля, яка базується на атаках менших підрозділів, створить достатню бойову силу та імпульс, щоб дозволити українським військам прорвати російську оборону.

Інші експерти вважають, що Україна цілком може повернутися до масштабних атак, але зараз важливо прорвати оборону Росії, адже наступ завжди важчий за захист.

«З усім тим, у разі прориву ліній оборони росіян, українські військові ще можуть застосувати тактику США та НАТО», – вказує NYT.