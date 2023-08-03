Китай готовий до переговорів щодо України без участі Росії

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Китай готовий до переговорів щодо України без участі Росії
Затягування війни в Україні несе додаткові ризики для Китаю, незважаючи на словесну підтримку, яку голова КНР Сі Цзіньпін надає президенту Володимиру Путіну.

Про це пише The Moscow Times.

Риторика Пекіна останнім часом змінилася, зазначають спостерігачі. І ось він уже, схоже, ладен розглядати не свій, а український план мирного врегулювання.

У вихідні в Саудівській Аравії відбудеться друга міжнародна конференція, мета якої – обговорення умов можливої мирної домовленості. Як і перша така зустріч, що відбулася у Копенгагені наприкінці червня, нинішня проводиться за ініціативою України, яка просуває мирну формулу з 10 пунктів, запропоновану Володимиром Зеленським наприкінці 2022 р.

Очікується, що Сі Цзіньпін відправить на конференцію свого спецпосланця щодо мирного врегулювання в Україні Лі Хуея, розповіли The Wall Street Journal європейські та американські офіційні особи.

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  • 03.08.2023 13:26
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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