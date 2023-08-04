У Новоросійську пролунали вибухи: військову базу атакували морські дрони

У Новоросійську пролунали вибухи: військову базу атакували морські дрониЧитати цю новину російською мовою
У Новоросійську вночі 4 серпня пролунали вибухи через атаку морських безпілотників.
Про це повідомили російські Telegram-канали. Вибухи лунали в акваторії Новоросійська і села Мисхако.
Telegram-канали опублікували також фото і відео з місця події.
Пiзнiше міноборони РФ повідомило, що ЗСУ в ніч на п’ятницю двома морськими безекіпажними катерами здійснили спробу атаки військово-морської бази Новоросійська.
“Ворожі апарати було виявлено та знищено вогнем зі штатного озброєння російських кораблів, які охороняють зовнішній рейд військово-морської бази”, – сказано в повідомленні.
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- 04.08.2023 06:56
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