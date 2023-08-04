Як обрати ліцензійне казино в Україні

Гра в онлайн-казино захоплива та може бути досить прибутковою, звісно, якщо правильно обрати казино.

Гра в онлайн-казино захоплива та може бути досить прибутковою, звісно, якщо правильно обрати казино. Воно повинно мати ліцензію, як наприклад Favbet casino, та відповідати ще деяким важливим критеріям, які здатні вплинути як на сам ігровий процес, так і на швидкість та взагалі можливість виводу грошей на картку чи електронний гаманець. Детальніше, про важливі критерії поговоримо далі.

Ключові параметри вибору казино в Україні

Головним критерієм вибору казино в Україні – є, звичайно, наявність ліцензії. Контроль в сфері таких розваг та видачу дозволів на діяльність проводить державний орган – Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей або скорочено КРАІЛ. Відповідно наявність діючої ліцензії – дає змогу закладу працювати легально та говорить про те, що він гарантовано виконує своє зобов’язання. Тобто в разі виграшу виплатить його належним чином і без затримок. Якщо бачите, що ліцензія є, то можна далі розглядати наступні параметри.

Розрахунки в казино: що потрібно враховувати

Головне за чим люди приходять в казино – це власне гра на гроші та отримання виграшів. Щоб це було можливо потрібно для початку поповнити рахунок, зіграти, і далі, якщо пощастить, зможете вивести кошти. Ліцензійні казино повинні працювати з дотриманням наступних вимог:

гра лише на гривні, відповідно поповнення і вивід теж лише в національній валюті;

безпека персональних даних – передача їх по зашифрованим каналам, що унеможливлює використання інформації. Це стосується як даних які вказуються при реєстрації, так і фінансових;

дотримання інших правил проведення фінансових операцій, які діють в Україні.

Коли обираєте казино в Україні, варто звертати увагу також на доступні платіжні інструменти, комісії, терміни зарахування коштів на картковий рахунок. Особливо потрібно перевірити те, чи є у закладі приховані комісії, що цілком можлива ситуація.

Найзручніше – використовувати карткові рахунки і цей спосіб транзакцій активно використовується в казино. Основні причини: швидкість проведення розрахунків, відсутність комісії чи її мінімальний розмір.

Раніше ми писали: Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор

Бонуси, акції та інші заохочення онлайн-казино

Грати в ліцензійному казино буде значно вигідніше, якщо пропонуються реальні бонуси, з яких можна отримати реальну вигоду. Найчастіше можна побачити такі програми:

вітальні бонуси. Їх надають за реєстрацію та перше поповнення балансну. Можуть нараховуватись гроші на баланс – певний процент від поповнення та безкоштовні обертання на конкретних ігрових автоматах

подарунки з нагоди свят. Найчастіше надаються презенти на день народження. Вони бувають депозитні чи без депозитні, у вигляді грошей, проценту від поповнення чи фріспінів. В окремих випадках про те, що гравець хоче отримати бонус необхідно окремо писати техпідтримці;

кешбек. Якщо в грі витрачено більше, ніж виграно, нараховується процент на різницю, тобто ті кошти, які пішли в мінус. Процент невеликий – до 10%, але це шанс використати вже витрачені гроші, повторно;

індивідуальні заохочення. Вони надаються за активну гру та можуть мати різну форму.

Крім того в казино проводяться періодичні акції, турніри, є програма лояльності. За умовами останньої потрібно буде накопичувати бали та при цьому мати додаткові заохочення.

Висновки

Щоб отримати цілковите задоволення від гри та мати можливість виводити кошти, варто віддати перевагу саме ліцензованим казино. Це буде вашою гарантією отримання законно виграних в азартній грі гривень. Крім того, такі казино дотримуватимуться правил безпечної та відповідальної гри.