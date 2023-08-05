Морський дрон протаранив російський танкер у Керченській протоці

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Морський дрон протаранив російський танкер у Керченській протоці
Внаслідок атаки морських безпілотників ввечері 4 серпня у Керченській протоці пошкоджено російський танкер-хімовоз "SIG", на допомогу танкеру відправилися рятувальники з Новоросійська.

Про це повідомили російські Telegram-канали.

Зокрема Telegram-канал «Осторожно, новости» опублікував аудіозапис, на якому, як стверджується, зафіксовано переговори моряків російського танкера, який був пошкоджений українським безпілотником.

На записі екіпаж говорить, що судно перебуває на плаву, але самостійно переміщатися не може.

Зазначається, що російський танкер-хімовоз «SIG» доставляв авіаційне паливо з Криму до Сирії, за що США у 2019 році внесли його до санкційних списків.

Згодом російське видання «ТАСС» з посиланням на Морський рятувальний підцентр Тамані РФ повідомило, що група рятувальників відправилася з міста Новоросійськ у район Керченської протоки де сталася атака безпілотника на танкер.

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  • 05.08.2023 07:58
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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