Китай подав конструктивні сигнали на переговорах щодо України в Джідді

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Китай подав конструктивні сигнали на переговорах щодо України в Джідді
Світова преса продовжує обговорювати участь представника Китаю у переговорах щодо України, які пройшли у Саудівській Аравії.

На зустріч прибув спецпредставник китайського уряду з питань Євразії Лі Хуей – поява чиновника, який кількома тижнями раніше відмовився від участі у першому раунді переговорів у Копенгагені, стала головною подією учасників саміту в Джідді, пише Financial Times.

Українська влада раніше назвала його приїзд значним проривом.

Європейські чиновники, з якими поговорило FT, заявили, що сама присутність представника КНР на зустрічі «показує, що Росія дедалі більше ізолюється».

Позицію китайського представника на переговорах співрозмовники FT назвали конструктивною, а також наголосили, що Китай продемонстрував готовність брати участь у міжнародних переговорах щодо України.

При цьому офіційний Пекін зустрічі в Саудівській Аравії поки що не прокоментував, зазначає видання.

  • 16
  • 07.08.2023 06:51
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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