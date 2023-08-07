Китай подав конструктивні сигнали на переговорах щодо України в Джідді

Світова преса продовжує обговорювати участь представника Китаю у переговорах щодо України, які пройшли у Саудівській Аравії.

На зустріч прибув спецпредставник китайського уряду з питань Євразії Лі Хуей – поява чиновника, який кількома тижнями раніше відмовився від участі у першому раунді переговорів у Копенгагені, стала головною подією учасників саміту в Джідді, пише Financial Times.

Українська влада раніше назвала його приїзд значним проривом.

Європейські чиновники, з якими поговорило FT, заявили, що сама присутність представника КНР на зустрічі «показує, що Росія дедалі більше ізолюється».

Позицію китайського представника на переговорах співрозмовники FT назвали конструктивною, а також наголосили, що Китай продемонстрував готовність брати участь у міжнародних переговорах щодо України.

При цьому офіційний Пекін зустрічі в Саудівській Аравії поки що не прокоментував, зазначає видання.