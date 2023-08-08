Чому потрібно регулярно проводити УЗД нирок

Стан нирок вимагає регулярного вивчення, а ціни на УЗД нирки набагато доступніші, ніж подальше тривале лікування захворювань у запущеній стадії.

УЗД нирок

Нирка – найважливіший парний орган людини, який відповідає за очищення крові та сечоутворення. Тому необхідно ретельно стежити за станом, регулярно виконуючи діагностичні процедури. УЗД нирок дозволяє чітко визначити внутрішню структуру органів, виявити патологічні процеси.

Процедура виконується за рахунок проходження ультразвуку крізь тіло та відбиття від внутрішніх органів. При цьому деталізований знімок нирки виводиться на екран ультразвукового апарату, а фахівець вивчає його та виявляє патології. УЗД нирки у Києві та Україні ви можете пройти у мережі медичних центрів «Сучасні діагностичні системи» (СДС).

УЗД нирок у СДС

Ультразвукове обстеження нирок рекомендується виконувати хоча б раз на рік навіть якщо вас нічого не турбує. Здійснити обов’язковий візит до лікаря та пройти УЗД слід у таких ситуаціях:

поява болю в попереку чи боці;

підвищення артеріального тиску;

набряклість деяких частин тіла;

розвиток запальних процесів;

прискорене або утруднене сечовипускання;

зміна кольору сечі, поява у ній згустків крові.

Стан нирок вимагає регулярного вивчення, а ціни на УЗД нирки набагато доступніші, ніж подальше тривале лікування захворювань у запущеній стадії. Тому не ігноруйте візити до діагностичного центру. Обстеження займе 15-20 хвилин вашого часу, зате ви зможете переконатись у відсутності проблем або отримати належну допомогу при їх виявленні.

Вартість УЗД нирок включає комплексне обстеження кожного з парних органів, формування висновку спеціаліста. З отриманою інформацією ви можете попрямувати до свого лікаря, який призначить подальший лікувальний план для нормалізації вашого стану.

Діагностичні центри УЗД у Києві та Україні

Доступна ультразвукова діагностика нирок у медичних центрах СДС виконується нами у Києві та Київській області, а також місті Дрогобич Львівської області. УЗД нирок у Києві проводиться у шести закладах, розташованих у різних районах столиці нашої країни. Ви можете вибрати оптимальний для себе варіант, щоб швидко дістатися місця.

На нашому сайті у вас є можливість заздалегідь записатися на прийом у зручний для вас час. Ви приходите в центр і відразу ж проходите діагностику, не гаючи часу на безглузде стояння в чергах.