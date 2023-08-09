Вибух у Підмосков’ї: всі подробиці

Вибух стався на складі піротехнічних виробів на території оптико-механічного заводу у Сергієвому Посаді під Москвою. У соцмережах з'явилися кадри із величезним стовпом диму.

У російських пабликах писали, що завод зазнав атаки безпілотників, але влада цю версію заперечує. В екстрених службах заявляють, що причиною став людський чинник та порушення технологічних процесів.

Постраждали 38 людей, двох госпіталізовано. Ведеться розбір завалів, під якими можуть бути люди. Було оголошено евакуацію.

Піротехнічна компанія, на складах якої прогримів вибух, організовувала феєрверки на День перемоги та отримала парядів більш ніж на 310 млн. рублів. Серед клієнтів фірми був і Міноборони РФ. Проте з початку 2022 року компанія перебуває у процесі банкрутства.

Сам завод, на території якого стався вибух, виробляє військову техніку спецпризначення: авіаційні приціли, тепловізори, ракети, що самонаводяться, установки виявлення лазерного типу, оптичні спостережні прилади, окуляри, приціли, біноклі, моноочки нічного бачення, комбіновані (день-ніч) біноклі, біноклі зі стабілізацією зображення.

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